Se manifiestan en Londres para defender los derechos de las personas transgénero

Protesta de transexuales en Londres

19 de abril de 2025.- Varios miles de manifestantes se reunieron el sábado en Londres para defender los derechos de las personas transgénero, tras la decisión del Tribunal Supremo británico de basar la definición legal de una mujer en el sexo biológico.



"Las mujeres trans son mujeres", "Las personas trans no son el enemigo", decían algunas pancartas que levantaban los manifestantes, en su mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años, congregados en el centro de Londres, en la plaza del Parlamento.



Otra manifestación está prevista en Edimburgo, Escocia.



La decisión del Tribunal Supremo, anunciada el miércoles, probablemente tendrá consecuencias importantes para las mujeres trans, ya que abre la puerta a su exclusión de algunos lugares, como los centros de acogida de mujeres.



El tribunal aseguró que el fallo no reduce las protecciones contra la discriminación o el acoso de las que gozan las personas trans.



Sin embargo, la preocupación entre ellas va en aumento.



"Todo en mi transición va a ser más complicado", teme Joe Brown, una mujer trans de 29 años en pleno proceso de cambio de género.



Brown afirmó creer que los niños trans sentirán "más miedo" de salir del armario, y también teme que las personas trans "ya no puedan acceder a los servicios de salud".



Avery Greatorex, copresidenta de la organización Pride in Labour, explicó que la manifestación fue organizada "para presionar al gobierno y a la población" para que actúen en favor de "garantizar los derechos de las personas trans".



La decisión del Tribunal Supremo es el resultado de una larga batalla legal entre el gobierno escocés, defensor de los derechos trans, y un grupo de activistas feministas. Estas últimas celebraron el fallo como una victoria para los derechos de las mujeres.



"Esto no es feminismo, es intolerancia", respondía una manifestante con su pancarta.



El gobierno británico, de centroizquierda, consideró que la decisión aporta "claridad para las mujeres y los proveedores de servicios como hospitales, refugios y clubes deportivos".