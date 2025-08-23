Emiten alertas de insolación en mayor parte de Japón

23 de agosto de 2025.- Autoridades japonesas emitieron hoy alertas de insolación en 31 de las 47 prefecturas del país, desde Tohoku, al noreste de esta capital, hasta Kyushu, ubicada en el extremo sur del país.



Los termómetros de la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA) marcaron este sábado temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius en varias ciudades de distintas regiones del archipiélago asiático.



Este mes, Japón ha padecido las consecuencias de una ola de calor que en algunas partes se combinó con lluvias y ha provocado inundaciones de zonas bajas y deslizamientos de tierra.



Distintas ciudades del archipiélago registraron volúmenes récord de precipitaciones, al superar los acumulados promedios para todo el mes de agosto en la historia.



Las autoridades niponas recomendaron a la población acciones encaminadas a prevenir percances relacionados con el calor, entre ellas, emplear equipos que propicien un clima adecuado y no descuidar la hidratación.



En estos momentos, debido al peligro para la salud que representa la exposición a altas temperaturas, el gobierno japonés recomienda evitar salidas y ejercicios innecesarios, ingerir líquidos y sal con frecuencia, así como no dudar en utilizar aires acondicionados.



A la vez, se alertó de que las personas mayores y los bebés requieren una atención especial, pues corren un mayor riesgo de sufrir un golpe de calor.

