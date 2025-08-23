Efemérides 23 de agosto: Víctimas del Nazismo y Estalinismo - Trata de esclavos y su abolición

Es 23 de agosto de 2025. Han transcurrido 233 días del año y faltan 132 días para su terminación. Hoy es sábado. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 23 de agosto: Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo. El Estalinismo fue el régimen totalitario impuesto por José Stalin tras la muerte de Lenin, la burocratización del Estado Obrero y la traición a la Revolución Rusa (entre 1924 y 1953, pero que se prolongó más allá de Stalin). El Nazismo fue el régimen impuesto por Hitler y los nazis en Alemania durante su ascenso al poder y en los países ocupados durante la II Guerra Mundial (1939-1945). Es una conmemoración muy justificada, aunque se olvida o le resta peso a otros regímenes fascistas, como el de Franco, Mussolini y Salazar, así como a las atrocidades de los imperios colonialistas de las potencias europeas en en el mundo (en tiempos lejanos y en tiempos muy próximos también). Este día es también conocido como Día del Listón Negro; fecha que tiene como objetivo fundamental jamás olvidar lo terrible que puede llegar a ser todo régimen totalitario y rendir homenaje a las víctimas de dos de los regímenes más crueles del siglo XX, como el nazi y el estalinista. El 23 de agosto fue el día en que se firmó el Pacto Mólotov-Ribbentrop en el que nazis y estalinistas se comprometían a no agredirse mutuamente y se repartían los países y territorios de Europa central, a la vez que comenzaban con las deportaciones, torturas y el asesinato en masa de millones de personas. Pero también se pasa por alto que tal pacto se rompió y que la intervención de la URSS fue vital para la derrota final del nazismo en la II Guerra Mundial; existiendo también otras responsabilidades en haber permitido el ascenso del nazismo en Europa como una expresión del capitalismo imperialista. Trotski criticó fuertemente políticas como las de este pacto con las que el estalinismo contribuyó a abrirle paso a nazismo en su momento. Ver: https://mst.org.ar/2020/08/23/pacto-molotov-ribbentrop-cuando-el-estalinismo-funciono-como-catalizador-del-nazismo/ Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Es un día para mantener la memoria de lo que significó el comercio de esclavos y la importancia de su abolición. La fecha se debe a la sublevación de esclavos que tuvo lugar en Santo Domingo, en lo que hoy es Haití, en el año 1791, que logró la independencia de la parte de esa isla dominada por Francia, y gestó la conquista de la abolición del comercio transatlántico de esclavos. La trata de esclavos como comercio "legal" de personas como mercancías para el trabajo tuvo una duración de unos 400 años en la época colonial, durante los cuales fueron objeto de compra-venta más de 15 millones de seres, principalmente de pigmentación oscura y africanos, como si fuesen ganado, para someterles a trabajos forzosos, sin ningún derecho para el esclavo y sin ninguna obligación o límite para el propietario. La abolición de la esclavitud supuso duras luchas, aunque luego permaneció otra esclavitud más sutil que es la explotación capitalista. La UNESCO promueve en esta fecha un examen colectivo de las causas históricas que dieron origen a este tipo de explotación racial y de clase, estudiando tanto sus métodos yconsecuencias, conociendo la forma en la que se originó el intercambio de esclavos entre África y Europa, y las colonias de América y el Caribe. La UNESCO denominó a este proyecto como la Ruta del Esclavo, como recordatorio del recorrido situado en la ciudad de Ouidah (Benín) que cubre los últimos 4 kilómetros que realizaron más de un millón de personas secuestradas en África para ser esclavizadas, antes de subirse a los barcos que los llevarían a América. Este sufrimiento secular y las luchas vinculadas tuvieron sus héroes, la mayoría de ellos sin nombres conocidos, que merecen ser honrados. Las naciones herederas de las potencias coloniales que impusieron la esclavitud todavía están en deuda con los pueblos que la soportaron. Día Internacional del Hashtag o símbolo # en las RRSS. Es un término y símbolo asociado a los asuntos o discusiones que se desea indexar en redes sociales, insertando el símbolo de numeral (#) antes de la palabra, frase o expresión objeto de la promoción o que identifica un tema. Cuando la combinación es publicada, se transforma en un hyperlink que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al mismo tema. Se aplica en la red X (antes Twitter ) o en Instagram, y también en Facebook, TikTok, YouTube o en LinkedIn. Los creadores de Twitter (hoy incómodamente llamado X) establecieron el Día Internacional del Hashtag desde el año 2018. Día Internacional del Internauta, la persona que utiliza los servicios de internet u otra red informática o "navega" por el Ciberespacio. Se conmemora el acceso público a la primera página web de la historia, utilizando protocolos de la World Wide Web (www), invención de 1991 aportada por el ingeniero británico Tim Berners-Lee. También se celebra el surgimiento de la red social Twitter, creada en 2007. Este medio se ha convertido en la principal herramienta tecnológica usada por millones de personas en todo el mundo, a la cual se deben enormes avances y utilidades de todo tipo, gracias a diversidad de aplicaciones disponibles en la red. Los internautas, al visitas distintas páginas, podemos obtener valiosa y múltiple información, podemos activar y manipular sistemas, podemos intercambiar y comunicarnos con otras personas y grupos. La World Wide Web fue creada en Suiza en los laboratorios CERN. Fue concebida para compartir informaciónentre los científicos de las universidades del mundo, pero su alcance fue mucho más allá, convirtiéndose en un recurso de dominio público. Internet representa la red de datos para transmitir la información, pero, es a través del Ciberespacio que los internautas logran interactuar, enviar y recibir la información creada por cada uno de ellos. Hoy casi todos y todas somos "Internautas". En 1572, se da la matanza religiosa de la Noche de San Bartolomé en Francia. Carlos IX ordena una matanza generalizada de protestantes, con el resultado de 3.000 hugonotes asesinados. Otros conocidos lograrán librarse al renegar públicamente de sus creencias luteranas. El terror de la persecución y aniquilamiento de protestantes en toda Francia durará varios días. En 1754 Versalles, Francia, nace Luis XVI, que gobernará su país entre 1774 y 1793, y será el último monarca antes de la Revolución Francesa. En 1769 nace en Montbéliard (Francia) el zoólogo francés Barón de Cuvier, que con sus trabajos para clasificar a los animales en base a su estructura interna y no a su apariencia exterior, sentará las bases de la moderna anatomía comparada. También es considerado por muchos como el padre de la paleontología. En 1806 muere en París (Francia) Charles-Augustin de Coulomb, físico e ingeniero militar francés, que describió de manera matemática la ley de atracción y repulsión entre cargas eléctricas. En su honor la unidad de carga eléctrica lleva el nombre de culombio. Muere Juan José Rondón (1822), militar venezolano, de caballería, que alcanzó el grado de coronel en el Ejército Republicano durante las guerras de independencia de Venezuela y Colombia. Se destacó en la batalla del Pantano en Vargas durante la Campaña Libertadora de Nueva Granada. Se le recuerda muy especialmente por la decisiva intervención de la caballería en la batalla de Pantano de Vargas, en Colombia, en 1819, bajo mando del Libertador Simón Bolívar, cuando la lucha parecía estar perdida. Murió por una herida recibida en la batalla de Naguanagua, que se le gangrenó. Sus restos tienen su seno en el Panteón Nacional de Venezuela. En 1839 El Reino Unido captura Hong Kong como base militar iniciando un bloqueo a China en el río Zhu Jiang para impedir el paso de los navíos mientras se prepara para la guerra contra la dinastía Qing de China. Con la victoria británica en 1842, impone la cesión de la isla de Hong Kong a la Reina Victoria a perpetuidad, en el marco de lo que se conoció como la Primera Guerra del Opio. Hong Kong se mantendría bajo dominio británico durante décadas antes de retornar a China, bajo condiciones especiales. En 1845, muere Rafael Urdaneta, militar y político, Capitán General de Venezuela y Prócer de la Independencia, de gran lealtad a Bolívar" y sexto presidente de la Gran Colombia, 1830 – 1831. Fue General del Ejército Nacional de Colombia, 1821 -1822. En 1810, se alista en el ejército como teniente, siendo ascendido hasta llegar a Teniente Coronel, en 1812. Posteriormente se une a Bolívar, con importante desempeño en la Campaña Admirable. Tuvo diversos momentos muy destacados de participación en la Guerra de Independencia. Bolívar pidió su ascenso a General en Jefe. En 1824 fue nombrado Intendente del Zulia. En 1829, hizo un esfuerzo por mantener la unidad de la Gran Colombia como sueño y obra de Bolívar y se hizo cargo de la presidencia, siendo el último presidente de la nación de naciones bolivarianas, creada por Simón Bolívar. Muere cuando se dirigía a Francia con una misión diplomática. En 1875, muere Andrés Ibarra, militar venezolano, patriota de la Guerra de Independencia. En la Gran Colombia se incorporó al ejército patriota y combatió junto a Bolívar, siendo herido en su defensa. Fue uno de los trece oficiales superiores del ejército que derrocaron al presidente José María Vargas y durante la "Revolución de las Reformas". Sus restos fueron ingresados al Panteón Nacional. En 1913, nace Luis Felipe Ramón y Rivera compositor y folklorista venezolano, que dejó una importante colección musical para canto, como Lejanía, Matinal, Aires de Verde Montaña y composiciones para piano, como Joropo y Tierra Andina. También aportó composiciones infantiles (f. 1993). En 1917, en Venezuela, el dictador Juan Vicente Gómez clausura la Imprenta Americana de Maracaibo y cierra el periódico más importante del país en aquel momento: El Fonógrafo. En España, se decreta el primer Código del Trabajo (1926). En 1926, fallece en Nueva York (EE.UU.), a los 31 años, el muy famoso actor y galán italiano del cine Rodolfo Valentino, estremeciendo a sus admiradores y admiradoras con una muerte prematura que truncó una fulgurante figuración en la escena. Fue una de las grandes estrellas del cine mudo. Desplegó su carrera en los Estados Unidos tras su llegada como emigrante. Fue todo un "sex-symbol" de la época, destacándose en "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis" (donde baila tango), El Jeque , Sangre y Arena, entre otras películas. En 1927, Nicola Sacco y Batolomeo Vanzetti, dos activistas obreros, son asesinados en la silla eléctrica por el sistema judicial de los Estados Unidos, acusados de un crimen que no habían cometido. Los dos obreros anarquistas Sacco y Vanzetti son ejecutados en la silla eléctrica acusados de robo a mano armada con asesinato de dos personas, como repuesta del estado capitalista a su lucha por sus hermanos de clase. Su juicio concentró gran atención internacional y fue desarrollado con procedimientos altamente cuestionables, evidenciando una retaliación anti obrera y prejuicios hacia los inmigrantes, así como hacia su ideología. En contra de este juicio y de la previsible condena se conformó un Comité de Defensa (a escala nacional e internacional), que juntó pronunciamientos de personalidades destacadas y se impulsaron apelaciones al veredicto de la condena a muerte, clamor que cayó en saco roto, al no ser capaz de conmover a la parcializada Corte Suprema de los Estados Unidos. Se dieron protestas masivas en Estados Unidos y y en otros países del mundo (Europa, Japón, Sudamérica, Sudáfrica...). Wikipedia recoge que, según se dijo entonces, el juez en el caso le habría comentado al jurado: "Este hombre (Vanzetti), aunque no haya en realidad cometido ninguno de los crímenes que se le atribuyen, es sin duda culpable, porque es un enemigo de nuestras instituciones", pero lo expresado no aparece en los registros, aunque también se conoció que frente a sus colegas se refería a ellos como "bastardos anarquistas". Estas actitudes se siguen observan aún hoy en día por parte de recalcitrantes exponentes de la derecha ultraconservadora estadounidense, entre quienes el supremacismo blanco tiene mucho peso. La ejecución de la sentencia de muerte se efectuó el 23 de agosto de 1927 y generó una nueva ola de protestas obreras en diversas capitales del mundo. En la conciencia histórica de la clase trabajadora mundial quedó grabado que les dieron muerte por sus posiciones de clase y por su u ideología anarquista (anticapitalista). Investigaciones posteriores y la publicación de sus declaraciones de inocencia, arrojaron mayores fundamentos para el repudio a la condena. En 1977, el gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis, hizo una declaración diciendo que Sacco y Vanzetti fueron injustamente enjuiciados y encarcelados y que "cualquier desgracia debería ser para siempre borrada de sus nombres". Ambos trabajadores condenados por el capital son una referencia universal para el movimiento obrero y marcan el papel y carácter de clase de la justicia burguesa. En 1942 comienza la batalla de Stalingrado, una de las más importantes que se libraron durante la 2º Guerra Mundial. En 1964, ocurre la tragedia de El Salto de La Llovizna en Puerto Ordaz, estado Bolívar, donde mueren 37 maestros. Allí, en el río Caroní, en Santo Tomé de Guayana, hombres y mujeres del magisterio perdieron la vida en las turbulentas aguas. El satélite espacial estadounidense Lunar Orbiter toma la primera fotografía de la Tierra vista desde la Luna (1966). La Isla de Aves es declarada Refugio de Fauna Silvestre Nacional de Venezuela (1972). En 1973, el presidente chileno, Salvador Allende, acepta la propuesta del saliente jefe del Ejército, Carlos Prats, que dimite, y coloca como sucesor a Augusto Pinochet, quien luego daría el artero golpe de estado. El 11 de septiembre, Pinochet derroca a Allende, que muere en resistencia, bajo condiciones no bien esclarecidas, en el Palacio de La Moneda. El general Prats será asesinado en 1974 en Buenos Aires. En 1973 atracan un banco sueco, en el que se suscitan situaciones que serán calificadas bajo el término psiquiátrico de "síndrome de Estocolmo". El psiquiatra Nils Bejerot, asesor de la policía sueca frente al asalto utilizó el término de "Síndrome de Estocolmo" para describir la reacción de los rehenes que en su condición de cautivos manifestaron una especie de identificación con sus captores, como mecanismo psicologico para soportar las traumáticas circunstancias. En 1974, nace en Caracas el grandeliga Alejandro Freire, jugador de béisbol venezolano. Debutó en la Liga venezolana de Béisbol Profesional en 1989. Exjugador de GrandesLigas con los Baltimore Orioles. Batea y ataja con la mano derecha. En Estados Unidos, Freire llegó a las Grandes Ligas con los Orioles en 2005. Alcanzó destacados desempeños. En 1980, finaliza la "Cruzada Nacional de Alfabetización" en Nicaragua, llevada a cabo por el entonces gobierno revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que redujo de manera significativa el analfabetismo en el país. En 1984, científicos encuentran en Kenia (África) restos de homínidos datados en dieciocho millones de años de antigüedad. En 1989, cerca de dos millones de ciudadanos letonios, estonios y lituanos se tomaron de las manos y formaron una cadena humana o cadena báltica (por ser países a orillas del mar Báltico) de 600 Kms, para exigir la independencia de sus tres repúblicas respecto a la Unión Soviética dominada por Rusia. La cadena unió a Estonia, Letonia y Lituania a través de sus tres capitales: Tallin, Riga y Vilna. Las tropas soviéticas se encontraban en retirada de esas naciones que retomarían su estatus independiente. En1999, fue lanzado Blogger, una de las primeras herramientas de publicación de bitácoras en línea por los internautas, que contribuyó a popularizar el uso de formularios que al ser llenados actualizan la bitácora en línea, inmediatamente. En 2006, Natascha Kampusch, una joven austríaca de 18 años, escapa de la casa en la que estuvo secuestrada durante más de ocho años. Raptada cuando tenía diez años, en marzo de 1998, por Wolfgang Přiklopil, un técnico en comunicaciones, estuvo encerrada y sometida a abusos persistentemente. Pero la joven aprovechó el logro de una mayor soltura dentro de su cautiverio y logró la huida. El secuestrador, antes de ser atrapado se suicida arrojándose a las vías del tren. En 2011, durante la rebelión árabe en Libia, los rebeldes consiguen tomar la capital del país, Trípoli. Fue un conflicto social y político libio, pero también se convirtió en un conflicto bélico internacional de la potencias "Occidentales" con el gobierno libio, iniciado a principios del año 2011. Enfrentó al gobierno libio de Maumar el Gadafi y a grupos de oposición, algunos auspiciados desde el extranjero, principalmente Francia y, por supuesto, los EEUU, entre otros países de la OTAN. Los opositores a Gadafi estaban organizados en el llamado Consejo Nacional de Transición. Aunque tuvo que ver con el contexto histórico la llamada Primavera Árabe, también tuvieron mucho peso los intereses geopolíticos y económicos de las potencias otanistas (EEUU y Europa). Luego de la caída y del grotesco asesinato de Gadafi, el país siguió sumido en el caos, pero ya las potencias internacionales no seguían hablando de eso en sus medios de comunicación, una vez logrado su objetivo de quitar un gobierno que les estorbaba por su comportamiento relativamente autónomo. El gobierno de Gadafi venía de una revolución nacionalista que otorgó conquistas sociales y cierto nivel de desarrollo a los libios, con el proyecto que proclamaba la llamada "Gran Yamahiriya Árabe Libia Popular Socialista", pero como no cooperaba de la manera deseada con los poderes imperialistas, no les encajaba en el tablero, y siempre buscaron desestabilizarlo . Lo que inicialmente fuera un gobierno de corte popular fue adquiriendo fuertes rasgos autoritarios y finalmente sus enemigos aprovecharon el descontento en el seno de su propio pueblo para contribuir a desacerse de Gadafi, sin resolver por ello los problemas del pueblo libio. En 2015, yihadistas del Estado Islámico (EI) dinamitan el histórico templo de Baal en Palmira (Siria), en un insólito crimen contra el legado cultural recibido por el pueblo sirio. En 2020, indignación, impotencia y dolor, expresan en las redes sociales, grupos de comunicadores populares y comunitarios, frente al asesinato de dos comunicadores populares en Cabimas a manos del cuerpo policial FAES pocos días antes. Denunciaron también el ataque contra la Guacamaya Tv, cuyos equipos fueron robados en el procedimiento que saqueó su sede y segó dos vidas. Así lo suscibieron en mensajes y en un comunicado los medios, colectivos y voceros del Consejo Estadal de Comunicacion Popular del Estado Zulia, el Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana, el Movimiento Nacional de Televisoras Comunitarias, Tatuy Tv, Alba Tv, Colectivo Radiofónico Petare. Ver (Video) https://www.aporrea.org/ddhh/n358183.html En 2021, trabajadores de la empresa de productos de higiene Kimberly Clark de Venezuela en Maracay –renombrada Cacique Maracay, tras su estatización- protestan medidas de un gerente militar nombrado por el gobierno. Reclaman que no les dejan entrar a sus puestos de trabajo y denuncian desfalco y falta de producción en la planta, por la mala administración del gerente general, un militar designado por el gobierno de Nicolás Maduro. Muy atrás quedaban las incipientes experiencias de "control obrero" en "empresas recuperadas", que se intentaron en el período de la presidencia de Chávez, y los trabajadores, impedidos de toda participación, sienten las consecuencias del capitalismo de Estado implantado en el país. Ver: https://www.aporrea.org/contraloria/n367197.html El 23 de agosto de 2024, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU ratificó su denuncia sobra la falta de imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE). El 23 de agosto de 2024, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU ratificó su denuncia sobra la falta de imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE). El 22 de agosto la Sala Electoral presidida por la magistrada Rodríguez, también máxima autoridad del TSJ; emitiera una decisión que convalidaba los boletines emitidos por el CNE y que le concedían una controvertida victoria a Nicolás Maduro Moros (no respaldada por actas electorales verificables). Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n395996.html Quienes en ese momento se atribuían haber ganado con los votos, hoy pretenden arribar al poder con el empuje intervencionista de fuerzas aeronavales y soldados de los EE.UU enviados por el gobierno imperialista de Donald Trump, sin importarles las implicaciones de una invasión extranjera sangrienta a Venezuela. 