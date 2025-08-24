Falleció Víctor Márquez, profesor y expresidente de la Apucv

24-08-25.-Este sábado 23 de agosto falleció el profesor y expresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), Víctor Márquez.
La información la dio a conocer la Apucv a través de su cuenta en la red social X y generó una serie de respuestas en solidaridad y condolencias dentro y fuera de la comunidad ucevista.
El profesor, quien era psicólogo y especialista en psicoanálisis, ejerció como director de la Organización de Bienestar Estudiantil (OBE) de la UCV y coordinador de la Secretaría. Además, formó parte del Frente Amplio y de la Comisión Nacional de Primaria de la oposición.
Desde hace algunos meses lo aquejó una penosa enfermedad que lo llevó a recibir tratamiento médico.