Falleció Víctor Márquez, profesor y expresidente de la Apucv

Víctor Márquez, profesor y expresidente de la Apucv Credito: Web

24-08-25.-Este sábado 23 de agosto falleció el profesor y expresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), Víctor Márquez.



La información la dio a conocer la Apucv a través de su cuenta en la red social X y generó una serie de respuestas en solidaridad y condolencias dentro y fuera de la comunidad ucevista.



El profesor, quien era psicólogo y especialista en psicoanálisis, ejerció como director de la Organización de Bienestar Estudiantil (OBE) de la UCV y coordinador de la Secretaría. Además, formó parte del Frente Amplio y de la Comisión Nacional de Primaria de la oposición.



Desde hace algunos meses lo aquejó una penosa enfermedad que lo llevó a recibir tratamiento médico.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 469 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/muere-victor-marquez-profesor-y-expresidente-de-la-apucv/)