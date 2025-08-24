Padrino López: «Somos un muro de contención ante el narcotráfico»

El ministro de la Defensa de la República, Vladimir Padrino López, aseguró en rueda de prensa que en el territorio se desarrollan 9 operaciones con un total de 164 despliegues de efectivos, combatiendo los grupos del narcotráfico y otros actos delictivos que han querido perpetuarse dentro del territorio nacional.

En este sentido, hizo un recuento de todas las operaciones que se han realizado a nivel nacional este año, en perfecta fusión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el pueblo, las comunas y los organismos, en una fuerza popular militar y policial.

La rueda de prensa giró en torno a que el pueblo conozca lo que la institución pilar de la nación ejecuta para mantener intacta la soberanía e integridad territorial, garantizando la independencia nacional.

En este sentido, recordó que en el mes de enero se llevo a cabo la operación Relámpago del Catatumbo, en donde muchos colombianos migraron a tierra venezolanas y el Estado los acogió amorosamente, y junto a esta operación humanitaria, también se combatió el narcotráfico en las fronteras.

Con un despliegue de 8.000 funcionarios, se incautaron 500 kilos de droga, destruyendo a su vez 4 campamentos logísticos armados por narcotraficantes de Colombia.

«Los grupos de narcotráfico han pasado a Venezuela con intención de permanecer, pero no lo hemos permitido. Nos hemos convertido en un muro de contención», afirmó el Jefe en Defensa.

Asimismo, señaló que «los imperialistas no quieren terminar con el negocio de la droga, porque la economía estadounidense esta penetrada y sostenida por esas actividades».

Padrino destaca desarticulación de planes de la ultraderecha

Destacó que en Venezuela sí se realiza un trabajo a lo ancho de la frontera, con una activación desde el Amazonas, Apure, Táchira y Zulia para contener la droga que se produce en Colombia.

Mencionó que a través de una exitosa operación en el Zulia, «los carteles de droga se volvieron locos porque tenían una ruta importante por medio del lago de Maracaibo y nosotros la destruimos. Esa ruta ya no existe».

En esta línea, argumentó que se desplegó un equipo de funcionarios en el municipio miranda, en Zulia, en donde el comando anti drogas realizó un impecable trabajo, al incautarse 31.600 kilos de drogas, 5 motos de agua y 55 embarcaciones modificadas.

Sumó que se detuvieron a «empresarios y políticos mezclados con estas ilícitas actividades en el sector, desarrolladas para la ultra derecha y el fascismo».

«Todo ese financiamiento era para usarlo contra el pueblo de Venezuela, con terrorismo y desestabilización, para poner a pensar en guerra civil y lograr una patria fragmentada, con el apoyo de la derecha internacional», dijo.

Luego, mencionó que en el mes de Julio, en el estado Falcón, propiciaron duros golpes al narcotráfico, decomisando 237 fardos de sustancias con un peso de 6.152 kilos, más una embarcación tipo peñero y un sumergible encallado en Paraguaná.

Acotó que en agosto, desplegaron una operación en el estado Sucre, desmantelando negocios de trata de personas, narcotráfico, incautando incluso 14 fusiles, 2 lanzacohetes, 5 grandas de 40 milímetros, 9 GPS, embarcaciones y más de 100 mil cartuchos; todo esto bajo una línea de trabajo en conjunto con el Ministerio para Relaciones de Interiores, Justicia y Paz.

«Tenemos 9 operaciones a nivel nacional con 164 despliegues»

Por otra parte, Padrino López aseguró que actualmente hay un importante despliegue en defensa de seguridad nacional, bajo 9 operaciones.

La primera operación es el Relámpago del Catatumbo en la Guajra, la segunda es la Cacique Manaure, en el estado Falcón.

Además de eso, se suma la tercera operación llamada Maroa, en Amazonas, en la que especificó que se incautó droga y se destruyeron campamentos logísticos.

También destacó las operaciones Guara en Delta Amacuro, y Vuelvan Cara en Apure, combatiendo «con toda firmeza y contundencia» el narcotráfico.

También mencionó la operación Mano de Hierro, combatiendo el contrabando de extracción por toda la costa hacia el mar Caribe.

En este último mencionado, indicó que la operación Guara desarmó instalaciones asociadas al narcotráfico, decomisando diques y planos para la construcción de semi sumergibles, escondidos en los manglares de la zona.

Sabotaje en el Lago de Maracaibo

El ministro de la Defensa también destacó como la Fuerza Armada desplegada frustro un sabotaje a las instalaciones petroleras, que «pretendían el corte y hurto de 1.250 metros de cable submarino que cumplen la función de energizar a todos los pozos y plantas eléctricas de la actividad petrolera en Venezuela en el Zulia».

«Es una agrersión sin descanso y permanente contra el sistema eléctrico, contra la refinería, contra la actividad petrolera, contra el pueblo de Venezuela», señaló.

Además, especificó que se decomisó 3 mil detonadores, explosivos y 4 rollos de cordon detonante sobre el puente del lago de Marcaibo.

Balance General ofrecido por Padrino López

Finalizando la rueda de prensa, Padrino López dio un balance general, acotando que son 1.380 efectivos desplegados en las 9 operaciones, los cuales han destruido hasta ahora 10 campamentos, laboratorios y 2 artilleros.

También, resaltó que han incautado un total de 153.118 kilos de precursores químicos desde el 2013 y decomisado 400 naves neutralizadas, asociadas al narcotráfico, además de 300 detonantes, 119 armas cortas, 154 fusiles de alto calibre, 184 cargadores y 28.000 cartuchos.

A esto se suman el decomiso de 94 embarcaciones y 80 motores, más la aprehensión de 6.284 personas por narcotráfico y trata de personas.

Dicho esto, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana seguirá trabajando «para que haya tranquilidad en todo el territorio».