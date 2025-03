Musk vincula a las personas trans con los ataques a Tesla el mismo día que su hija trans lo critica en Teen Vogue

El mismo día que Vivian Jenna Wilson, la hija de Elon Musk y de quien está distanciada, publicó su segunda entrevista con un medio de comunicación, el multimillonario magnate de los medios usó su plataforma X para insinuar que las personas trans están detrás de los ataques a Tesla.

Durante su entrevista con Teen Vogue, Wilson dijo que no le importa nada Musk y lo definió como "un hombre-niño patético".

"Me importa una m***da cuánto dinero tenga la gente", declaró Wilson a la publicación. "No me importa. De verdad que no. Él es el dueño de Twitter. Vale".

La joven de 20 años comentó que a menudo se entera de las acciones de Musk por las noticias, y añadió que "probablemente debería postear sobre eso y denunciarlo, lo cual he hecho varias veces". "El saludo nazi fue una locura", dijo también Wilson en referencia al saludo que Musk realizó con el brazo extendido durante la investidura de Donald Trump, gesto que él ha negado que fuera nazi. "Esa m***da fue definitivamente un saludo nazi", indicó.

No es la primera vez que Wilson, quien no habla con Musk desde 2020, critica al multimillonario.

En julio de 2024, Musk usó su plataforma X para decir que Wilson "nació gay y ligeramente autista", y agregó que de niña "elegía ropa, como una chaqueta, y me decía que era fabulosa". Tres días después, Musk se reunió con Jordan Peterson para una transmisión en vivo de más de dos horas en X, durante la cual el magnate de los medios afirmó que su "hijo" había sido "asesinado" por "el virus de la mentalidad progresista".

Los comentarios de Musk a Peterson negaron efectivamente la identidad trans de su hija, lo que refleja su adhesión a las políticas de extrema derecha, que a menudo buscan reprimir los derechos de las personas transgénero y la afirmación de género, y que anticiparon las políticas que ha impulsado desde su rol como asesor de Trump.

CNN contactó a Musk para obtener comentarios.

Wilson recurrió a Threads —la plataforma rival de X, propiedad de Meta— ese mismo día para criticar a Musk por difundir desinformación, afirmando que su publicación de julio de 2024 en X era "completamente falsa" antes de añadir: "Literalmente, nada de esto sucedió".

Más tarde ese mismo día, NBC News publicó una entrevista exclusiva con Wilson, quien insistió en que Musk "asumió que (yo) no iba a decir nada y que simplemente lo dejaría pasar sin cuestionarlo".

En las 12 horas transcurridas desde la publicación de la entrevista de Wilson en Teen Vogue, el multimillonario ha alegado que Nueva York intentará introducir ilegalmente el voto de personas no ciudadanas y ha amplificado una publicación que afirma que 10.000 votantes en Arizona usaron el mismo número de seguro social para votar.

Musk también difundió varias veces publicaciones que vinculaban los reportes de vandalismo en Teslas con las personas trans.

"¿Cuáles son las estadísticas sobre violencia trans?", preguntó Musk en otra publicación de X el jueves. "La probabilidad de que una persona trans sea violenta parece ser mucho mayor que la de una persona no trans. Las inyecciones de hormonas causan una volatilidad emocional extrema. Eso es simplemente un hecho".

El jueves, Musk también compartió un clip de Fox News en el que el presentador Harris Faulkner planteó la hipótesis de que un Tesla incendiado por vándalos pudiera resultar en la muerte de una persona, y preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, si eso ameritaría la pena de muerte.

"Lo que puedo decirles es que el presidente Trump condena esta violencia y está decidido a restablecer la ley y el orden en nuestro país, y se asegurará de que se apliquen las penas más severas a quienes participan en esta violencia despiadada que hemos visto dirigida contra esta empresa estadounidense", declaró Leavitt en respuesta al escenario hipotético de Faulkner.

Musk, quien se autodenomina un "absolutista de la libertad de expresión", también ha utilizado X —que adquirió en octubre de 2022 por US$ 44.000 millones— para atacar repetidamente a inmigrantes y personas transgénero, y para difundir una teoría conspirativa antisemita.

La entrevista de Wilson en Teen Vogue, en la que también explora su identidad queer, se produce en un momento en que Trump ha convertido el desmantelamiento de los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en una piedra angular de su nueva administración.

Musk, aliado de Trump, no ha dudado en expresar su desaprobación de los programas de DEI, calificándolos el año pasado de "un sinónimo de racismo" y afirmando que "la DEI debe MORIR" en una publicación de X en diciembre de 2023. Y, bajo su supervisión, en febrero el Departamento de Eficiencia Gubernamental amenazó con retirar la financiación federal a las escuelas y universidades públicas que no finalizaran sus programas DEI en dos semanas.