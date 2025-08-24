(AUDIO) Presidente Maduro celebra exitosa jornada de alistamiento militar para garantizar la paz de Venezuela

El Mandatario Nacional describió este primer día de alistamiento como una jornada de “nacionalidad, patriotismo y amor por Venezuela”.

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró este sábado el éxito del primer día de la jornada nacional de alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), destacando este hecho como una muestra del compromiso del pueblo con la garantía de paz en el territorio.

La actividad, enmarcada en el Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar, anunciada por el presidente Maduro el pasado jueves, tiene por finalidad movilizar a milicianos, reservistas y ciudadanos en puntos ubicados en cuarteles militares, plazas públicas y las 15.751 bases populares de defensa integral del país.

“El pueblo nacionalista, patriótico, ha dado un paso al frente. Bueno, hoy sábado ha sido un éxito total el inicio de esta jornada de reorganización dinámica de todas las fuerzas populares, militares, policiales, del sistema defensivo. Mañana domingo continuamos como fue anunciado en las plazas Bolívar de todos los municipios del país”, dijo en un pase telefónico con el canal Venezolana de Televisión.

El Mandatario Nacional describió este primer día de alistamiento como una jornada de “nacionalidad, patriotismo y amor por Venezuela”. Asimismo, exaltó el compromiso de todos los venezolanos que acudieron junto a sus familias y vecinos, poniéndose al frente para integrarse al sistema defensivo nacional que el país ha construido durante los años de la Revolución Bolivariana.

Toda esta política de paz, ejercicio pleno de la soberanía nacional y la integridad territorial, contó además con un registro de todas las opiniones y aportes de los ciudadanos que se registraron. “Hay tantas cosas hermosas que dice el pueblo en defensa de la historia de nuestra Patria, del derecho de nuestro país. Quien no defiende su patria, quien no defiende su familia, es capaz de defenderse y asimilar”, dijo el Presidente.