Zarpa Buque venezolano con cargamento de 6.100 toneladas de productos para exportar a países del ALBA

23-08-25.-Con cielo despejado y una carga superior a seis mil toneladas de fertilizantes y alimentos, hoy jueves zarpó desde el puerto venezolano de La Guaira (litoral central) el primer buque de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América - Tratado de Libre comercio de los pueblos (ALBA-TCP), inaugurando un mecanismo logístico propio para fortalecer el comercio intrarregional.



El secretario ejecutivo del bloque, Rander Peña, subrayó que este barco "es una acción concreta de la voluntad política" de los jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, quienes en la cumbre de diciembre de 2024 definieron la creación de instrumentos como AgroALBA y Alba Azul para avanzar hacia la soberanía alimentaria.



"No se trata solo de un barco que parte hacia nuevas rutas, sino de la demostración palpable de que nuestra Alianza no se queda en declaraciones, sino que se traduce en soluciones reales y tangibles para los pueblos", expresó Peña desde la cubierta de la embarcación mientras soplaba una fuerte brisa costera.



El funcionario explicó que la embarcación recorrerá varios destinos del Caribe y América Latina, sentando las bases de rutas marítimas regulares para conectar la producción y las necesidades de cada país miembro.



En este sentido, destacó el mapeo de nichos productivos ya realizado, lo que permitirá priorizar exportaciones e importaciones dentro del bloque.



Peña también contrastó el simbolismo del zarpe con otros escenarios internacionales.



"Mientras potencias pretenden desplegar barcos militares para amenazar la paz de América Latina e intimidar a nuestros pueblos, el ALBA envía barcos cargados de fertilizantes, agroquímicos y alimentos, sembrando vida, soberanía alimentaria y felicidad compartida", afirmó.



El acto contó con la participación de representantes del Banco del ALBA, la Agencia de Promoción de Exportaciones y autoridades venezolanas, quienes celebraron el inicio de esta nueva etapa como un paso concreto hacia un modelo basado en la solidaridad, la complementariedad y la integración práctica.



El ALBA-TCP está integrado por Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada, Cuba, y Venezuela.

