(VIDEOS) México es libre, independiente y soberano: Sheinbaum responde a EEUU ante posible bombardeo

México es libre, independiente y soberano: Sheinbaum responde a EEUU ante posible bombardeo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este viernes la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos, mediante una orden de Donald Trump, decidiera bombardear a ese país con el pretexto de atacar a los supuestos cárteles de la droga.

“No, México es un país libre, independiente y soberano. Y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. No es como antes”, dijo en declaraciones a la prensa.

La mandataria sostuvo que México tiene mucha fuerza nacional por su pueblo y por lo que representa como gobierno del pueblo y a nivel internacional.

“Entonces eso no va a ocurrir. Cualquier intento, tenemos el himno, un soldado en cada hijo te dio”, recalcó.

