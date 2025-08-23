(VIDEOS) México es libre, independiente y soberano: Sheinbaum responde a EEUU ante posible bombardeo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este viernes la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos, mediante una orden de Donald Trump, decidiera bombardear a ese país con el pretexto de atacar a los supuestos cárteles de la droga.

“No, México es un país libre, independiente y soberano. Y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. No es como antes”, dijo en declaraciones a la prensa.

La mandataria sostuvo que México tiene mucha fuerza nacional por su pueblo y por lo que representa como gobierno del pueblo y a nivel internacional.

“Entonces eso no va a ocurrir. Cualquier intento, tenemos el himno, un soldado en cada hijo te dio”, recalcó.