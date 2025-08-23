(VIDEOS) Rechazo mundial ante advertencia de EE.UU. de intervención militar en Sudamérica

El presidente Nicolás Maduro, agradeció este viernes el respaldo internacional hacia su país y la condena generalizada a la posibilidad de que Estados Unidos impulse un enfrentamiento armado en la región. Sus declaraciones se dieron durante un acto en defensa de la soberanía en el Palacio Federal Legislativo de Caracas.

“El derecho internacional veda cualquier amenaza de fuerza entre naciones soberanas”, subrayó Maduro, quien evocó hitos históricos como la resistencia venezolana contra potencias extranjeras en 1902 y el rol de la Unión Soviética en la derrota del nazismo, que sentó las bases del actual orden jurídico global con la creación de la ONU hace ocho décadas.

El mandatario también mencionó el 80° aniversario de la victoria china contra la ocupación japonesa, otro antecedente que contribuyó al sistema multilateral. No obstante, criticó que EE.UU. y sus aliados hayan socavado estas normas con intervenciones en Vietnam, Libia, Irak y otros países, empleando “pretextos ilegítimos para cambios de régimen”.

“Lo que hoy planean contra Venezuela —una agresión militar disfrazada— es igualmente inaceptable”, advirtió, al denunciar lo que calificó como una estrategia combinada de presión económica, guerra psicológica y ahora amenazas bélicas. Pese a ello, expresó confianza en la capacidad histórica de Venezuela para superar estos desafíos.