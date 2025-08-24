Venezuela registra un aumento sostenido en producción petrolera

La producción de petróleo en Venezuela alcanzó en julio de 2025 un promedio de 1 millón 84 mil barriles diarios, según el más reciente informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Esta cifra representa un aumento de 15 mil barriles respecto a junio y confirma la capacidad del país para sostener su bombeo por encima del millón de barriles durante todo 2025, tras años de caída y dificultades operativas a consecuencia de la guerra económica impuesta por Estados Unidos y naciones europeas.

En comparación con julio de 2024, la producción creció 16,8%, lo que equivale a 156 mil barriles adicionales. El promedio acumulado entre enero y julio de este año fue de 1 millón 53 mil barriles diarios, un incremento de 18,4% frente al mismo período del año pasado.

Para la industria, estos resultados reflejan una recuperación sostenida, pese a las sanciones que limitan el acceso de Venezuela a mercados y financiamiento internacional.

El crudo Merey, referencia venezolana en el comercio global, subió 2% en julio, al cotizarse en 58,14 dólares por barril. La combinación de precios estables y mayor producción ha permitido a la estatal Petróleo de Venezuela (Pdvsa) fortalecer acuerdos de exportación y atraer inversiones.

De esta manera, Venezuela busca consolidar su regreso como proveedor confiable de energía en un mercado internacional marcado por la volatilidad, producto de los numerosos conflictos, en especial en Ucrania y en el Medio Oriente, que han propiciado grandes fluctuaciones en los precios de los diferentes tipos de crudo.

Asimismo, la firma de varios convenios en materia energética amplía el rango de comercialización del hidrocarburo con países clave.