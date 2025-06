Miles se congregan por la marcha del Orgullo LGBT+ en el mundo

Marcha de la comunidad LGBTQ+ celebra la libertad en la ciudad de Budapest, Hungría

28 de junio de 2025.- Decenas de miles de personas han marchado este sábado por las calles de Budapest en su 30º Desfile del Orgullo a pesar de las advertencias de "consecuencias legales" lanzadas por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.



La marcha ha transcurrido con relativa normalidad, con un ambiente festivo, a pesar de la tensión, en medio de protestas de organizaciones conservadoras y de extrema derecha que denuncian la "propaganda" LGTBI y reivindican la protección de la infancia.



Las organizaciones convocantes, Amnistía Internacional Hungría, Sociedad Háttér, Comité de Helsinki Húngaro, la Fundación Misión Arcoíris y la Unión por las Libertades Civiles Húngara, han anunciado una participación récord. "Este evento ha sido uno de los hitos más importantes para la comunidad LGBTI", Máté Hegedüs.



La marcha ha comenzado a las 15.00 horas en Buda, en el Parque del Ayuntamiento, y ha recorrido el bulevar del Museo, la plaza Kálvin y el bulevar Vamhaz para atravesar el río Danubio por el puente Szabadság, dejando una de las imágenes más icónicas del recorrido con un puente abarrotado. Al terminar la marcha están previstos discursos y actuaciones musicales vespertinas.



La Policía ha informado de que la marcha estaba prohibida amparándose en una nueva ley húngara sobre protección de menores que restringe las concentraciones que fomenten la homosexualidad. Orbán ha descartado cualquier posibilidad de violencia, pero ha advertido de posibles "consecuencias legales" para los asistentes.



"No se debe usar violencia física", dijo Orbán, en una entrevista radiofónica en la que ha cargado contra el Ayuntamiento de Budapest, liderado por el alcalde y opositor Gergely Karácsony, por mantener la ciudad en un estado de "caos" y "bancarrota".



El primer ministro húngaro ya había salido al paso el jueves en Bruselas de las críticas internacionales para señalar que Hungría es "un país civilizado en el que todo el mundo tiene el derecho a reunirse y a expresar su opinión", si bien también resaltó que, por encima de cualquier derecho, debe estar "el derecho a la protección de los niños".



Los asistentes podrían ser multados con hasta 500 euros cada uno y la Policía está autorizada para emplear programas de reconocimiento facial para identificarlos. Los convocantes, por su parte, se arriesgan a penas de hasta un año de prisión.



Entre los asistentes están la comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, así como eurodiputados y diputados de varios países europeos, incluida la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, o el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.



Marcha en París denuncia la "internacional reaccionaria"



La Marcha del Orgullo en defensa de los derechos del colectivo LGTB+ arrancó este sábado en París con un tono muy político para denunciar la "internacional reaccionaria" en países como Estados Unidos o Hungría.



"Estamos en un contexto amenazador, terrible a nivel político. Por primera vez en años nuestros derechos están realmente en peligro", afirmó la presidenta de SOS Homophobie, Julia Torlet, micrófono en mano cerca del Museo del Louvre.



"Es necesario reunirnos, todos, lesbianas, queers, intersexuales, trans, gays...", agregó.



La pancarta que abrió el cortejo reza: "Contra la internacional reaccionaria".



"Una internacional reaccionaria está llegando ante nuestros ojos, en Estados Unidos, Hungría, Italia, Rusia", lanzó el representante de la asociación Aides.



"El contexto es difícil porque hay un repunte de la transfobia a nivel internacional. Se intenta prohibir la marcha en Budapest, un colectivo de extrema derecha intenta manifestarse con nosotros en París", dijo por su parte a la AFP "Vivi" Strobel, portavoz de la asociación Bi'Cause.



La marcha parisina, organizada por Inter-LGTB, que incluye a unas cincuenta asociaciones, terminará en un podio donde varios artistas actuarán durante varias horas.



Las marchas del orgullo se suelen organizar en junio, para conmemorar los llamados disturbios de Stonewall, ocurridos en Nueva York el 28 de junio de 1969 tras una redada de la policía en un bar gay.



Más de cien artistas en la marcha del Orgullo en Londres



Se ha anunciado el cartel completo del Orgullo en Londres 2025, con Chaka Khan , el ganador de Eurovisión 2025 JJ, la también concursante Miriana Conte y la estrella de Ru Paul's Drag Race UK La Voix listos para actuar.



El evento insignia de la capital que defiende a la comunidad LGBT+, que se celebra anualmente, atrae a más de 1,7 millones de asistentes cada año y se considera una de las celebraciones del Orgullo más grandes del país.



Marcará 53 años de eventos del Orgullo en la capital y contará con actuaciones de más de 100 artistas en seis áreas, incluidas Trafalgar Square, Leicester Square, Golden Square, Soho Square, Dean Street, así como un escenario familiar ubicado en Victoria Embankment.



El desfile, programado para comenzar a las 12:00 del sábado 6 de julio, comenzará en Hyde Park Corner, pasará por Piccadilly Circus, Haymarket, por Cockspur hasta Trafalgar Square y finalizará en Whitehall Place a las 18:00. Los asistentes podrán presenciar la celebración desde cualquiera de los espacios públicos designados a lo largo del recorrido. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, encabezará la marcha, como es tradición.



Se espera que más de 33.000 participantes, incluidos más de 500 grupos como organizaciones comunitarias LGBT+, empresas y socios, contribuyan al evento.



Entre los artistas incluidos en el cartel se encuentran la cantante de "I'm Every Woman" y "Ain't Nobody", quien encabezará el escenario más grande de Trafalgar Square, junto a Queenz, el nominado al Grammy Durand Bernarr, JJ, La Voix, Miriana Conte y Jay Jay Revlon. El evento será presentado por Will Njobvu y Asifa Lahore, así como por anfitriones invitados como Frankie Grande, Lauren Drew de Titanique y John Cameron Mitchell, creador de Hedwig and the Angry Inch.