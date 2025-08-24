(VIDEO) Dudamel y la Sinfónica Simón Bolívar hacen historia como teloneros de Coldplay en Londres

24-08-25.-Este viernes 22 de agosto, el maestro Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar marcarán un hito en la historia musical de Venezuela al presentarse en el emblemático Wembley Arena de Londres como teloneros de la banda británica Coldplay. El encuentro forma parte del cierre de la gira mundial Music of the Spheres World Tour, y representa una oportunidad inédita para los artistas venezolanos de compartir escenario con una de las agrupaciones más influyentes del pop contemporáneo.

“¡Hola, Londres! Contando los días para que mi @sinfonicasimonbolivardevzla y yo iniciemos nuestra residencia en Londres: abriremos 10 épicos conciertos con entradas agotadas junto a Coldplay”, expresó Dudamel en su cuenta de Instagram el pasado miércoles 20 de agosto.

Las fechas confirmadas para las presentaciones son el 22, 23, 26, 27, 30 y 31 de agosto, así como el 3, 4, 7 y 8 de septiembre, todas en el estadio Wembley, donde se espera una audiencia multitudinaria.

Más allá del pop: la Sinfónica en el corazón de Londres

Además de su participación en los conciertos de Coldplay, Dudamel anunció que volverá a presentarse con la Sinfónica Simón Bolívar en el Royal Festival Hall del Southbank Centre el próximo 28 de agosto, tras casi una década de ausencia en ese escenario. El programa incluirá obras de Leonard Bernstein y Manuel de Falla, entre ellas las célebres Danzas Sinfónicas de West Side Story.

Ese mismo día, la orquesta grabará en los icónicos estudios Abbey Road, acompañada por figuras del mundo clásico y pop, como parte del proyecto Odyssey, un álbum colaborativo que estará disponible desde este 22 de agosto en la plataforma Platoon. El disco reúne a artistas como Gonzalo Grau, Jorge Glem, Ricardo Lorenz y el compositor mexicano Arturo Márquez.

Un momento de orgullo para la música venezolana

La participación de Dudamel y la Sinfónica en estos escenarios internacionales no solo celebra el talento nacional, sino que reafirma el poder de la música como puente cultural. Desde Barquisimeto hasta Londres, el sonido venezolano se proyecta al mundo con fuerza, sensibilidad y excelencia.

