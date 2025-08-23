Los abogados de Abrego García afirman que el gobierno intenta obligarlo a aceptar una declaración de culpabilidad

La Justicia de Estados Unidos ordenó este miércoles -en fallos distintos- la liberación de Kilmar Ábrego García Credito: Agencias

o enfrentar la deportación a Uganda.

23 de agosto de 2025.-El gobierno federal intenta obligar a Kilmar Ábrego García a declararse culpable o ser deportado a Uganda, según afirmaron sus abogados en un documento presentado el sábado. El salvadoreño, quien fue deportado injustamente en marzo antes de ser devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de personas, fue liberado de la custodia penal en Tennessee y enviado de regreso a Maryland el viernes, informó Noticias de ABC.com.

Después de que Ábrego García rechazara una oferta de ser deportado a Costa Rica a cambio de permanecer en prisión y declararse culpable de los cargos de tráfico de personas, sus abogados afirman que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) les informó que podría ser deportado a Uganda y le ordenó presentarse en su oficina en Baltimore el lunes.

Los abogados indicaron que esto ocurrió después de que el gobierno anunciara el jueves que si Ábrego García aceptaba extender la suspensión y se declaraba culpable de ambos cargos de la acusación, el gobierno se comprometería a deportarlo a Costa Rica.