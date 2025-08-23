(VIDEO) ¿Circo? Gringos buscan droga en el Caribe y la encuentran en el Pacífico

Los informes sobre droga de la misma DEA aseveran que el Océano Pacífico tiene las principales rutas del narcotráfico.

La prensa estadounidense y periodistas gringos se ha hecho eco de una noticia que reafirma los errores de la política antidrogas de la Casa Blanca, pero además desmonta las supuestas cifras que indicarían que el Caribe es la mayor ruta de drogas hacia EEUU. Recientemente hubo un importante decomiso de cocaína y la prensa de ese país lo calló. La operación antinarcóticos se efectuó en el Océano Pacífico.

La noticia se reseñó en la jornada de este viernes 22 de agosto, aunque el hecho habría ocurrido entre el 10 y 11 de este mes. Se trata de la incautación de al menos 560 toneladas de droga, específicamente cocaína, y la acción la ejecutó el destructor ‘USS Sampson’ de la Marina de EEUU.

Según los reportes la operación tuvo lugar en aguas internacionales el 11 de agosto, y esto lo confirmó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en un comunicado.

Explica la comunicación oficial que «cuando el destructor salió en persecución de una embarcación que estaba trasladando los fardos de cocaína, se acercó y efectuó varios disparos de advertencia. Un helicóptero del destructor disparó contra el motor de la embarcación, que acabó inutilizada. A continuación, dos equipos de abordaje recuperaron 12 fardos de presuntos narcóticos»

Además, la prensa estadounidense reseñó también que «Las pruebas de campo confirmaron la presencia de cocaína y dos personas están detenidas», asegurando que pasaron de inmediato a órdenes de las autoridades.

Despliegues gringos errados hacia el Caribe

En días recientes la Casa Blanca desplegó un contingente importante del componente aéreo y marítimo gringos hacia el Caribe Sur con el argumento de «lucha contra el narcotráfico». Aunque los expertos en política internacional aseguran que es una amenaza contra el gobierno venezolano, de acuerdo a insinuaciones provenientes de EEUU.

Desde Venezuela se insiste que la gran ruta del narcotráfico es el Océano Pacífico y allí debería estar dirigida esta acción sin precedentes de la Casa Blanca.

