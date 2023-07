La UE afirma que el glifosato es seguro para la agricultura y genera polémica entre los ecologistas

7 de julio de 2023.- La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) ha afirmado este jueves que el uso del herbicida glifosato es seguro para la agricultura, generando polémica entre los ecologistas, que cuestionan tal afirmación.



El comunicado del organismo indica que, tras un proceso que ha durado más de tres años, la agencia de la Unión Europea (UE) no ha identificado ningún tipo de "preocupación crítica" en su revisión por pares de la evaluación de dicha sustancia en relación con el riesgo que representa para los seres humanos, los animales o el medio ambiente.



Asimismo, señala que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas concluyó el año pasado que el glifosato no cumple los criterios científicos para ser clasificado como sustancia carcinógena, mutágena o tóxica para la reproducción.



No obstante, admite que hay una serie de cuestiones que no han podido concluirse, entre ellas la evaluación de una de las impurezas del glifosato, la evaluación del riesgo alimentario para los consumidores y la evaluación de los riesgos para las plantas acuáticas, detallando que, respecto a la biodiversidad, los expertos han reconocido que los riesgos asociados a los usos representativos de ese herbicida "son complejos y dependen de múltiples factores".



El anuncio de la EPSA ha causado controversia entre varias organizaciones. Así, el grupo de investigación sin fines de lucro Corporate Europe Observatory (CEO) se pronunció en contra de la decisión y la calificó de "impactante".



La organización señala que, tras muchos años de debate, queda claro que el sistema de autorización de la UE aún no protege la salud humana y el medio ambiente, añadiendo que se trata de una "bofetada para todos los ciudadanos", así como para los legisladores que ven la necesidad de proteger la biodiversidad y el futuro de los alimentos y reducir el uso general de los pesticidas, un objetivo de la Unión Europea.



"Esto hará que las multinacionales agroquímicas y sus accionistas abran botellas de champán, pero dañará a las personas y al planeta. La gente está harta del glifosato y nosotros estamos hartos de que nos mientan", declaró Hans van Scharen, investigador de CEO.



Además, criticó el hecho de que hayan dado el visto bueno al glifosato basándose principalmente en "estudios científicos deficientes dirigidos por empresas", desoyendo así la opinión de muchos otros especialistas que han advertido que esa sustancia es genotóxica y probablemente provoca cáncer.



Por su parte, la iniciativa Stop Glyphosate ha solicitado a la Comisión Europea y a los gobiernos nacionales que prohíban dicha sustancia química argumentando que la aprobación de cinco años de 2017 ya se consideraba un período de eliminación gradual por parte de varios países de la UE, inclusive Francia.

