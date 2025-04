Cabello sobre Capriles: “No te hagas el sorprendido, no seas inmoral, tú pediste que te quitaran la inhabilitación”

26-04-25.-El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se refirió este viernes a la reciente habilitación política de Henrique Capriles Radonski, durante su programa “Sin truco ni maña”, transmitido por YouTube.



Cabello aseguró que el exgobernador “no debería sorprenderse”, pues según afirmó fue él mismo quien solicitó el levantamiento de la inhabilitación impuesta por la Contraloría en 2017, que tenía una duración de 15 años.



Ayer me reí porque vi a Capriles diciendo que estaba sorprendido por el levantamiento de la inhabilitación. No seas inmoral. Tú lo pediste como condición para participar”, expresó.



Cabello insistió en que Radonski gestionó su habilitación con miras a postularse a las elecciones regionales y parlamentarias convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 25 de mayo.



“Se inscribió dejando fuera a todos los demás y ahora sale con que está sorprendido. Parece una miss. No engañes a tu gente, di las cosas como son”, agregó.



El dirigente chavista también acusó al político de faltar a la verdad y afirmó que su credibilidad está en entredicho incluso dentro de sus propias filas. “Por eso estás rayado hasta con tu propia gente”, dijo.



En otro tramo de su intervención, Diosdado criticó a la oposición por no definir abiertamente a sus candidatos. “Les da pena decir quiénes son. Se disfrazan de pueblo, pero son los mismos del golpe de 2002, los que acompañaron a Guaidó en Altamira”.



Finalmente, expresó su escepticismo ante una posible renovación dentro del bloque opositor y aseguró que el chavismo vencerá en los comicios de las próximas elecciones. “No tengo ninguna esperanza en que se hayan rehabilitado. Nosotros les vamos a ganar”, concluyó.

