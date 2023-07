¿Quién es Henry Parra? El operador del Psuv que solicitó la intervención judicial del PCV

Caracas, 14-07-2023 (Por: Neirlay Andrade).- El pasado lunes 10 de julio, a través de un espectacular despliegue de medios de comunicación, desde las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el país presenció cómo un puñado de caras aparentemente desconocidas se declaraban las "bases" del Partido Comunista de Venezuela (PCV y exigían su intervención judicial.

Ante las cámaras de esta pauta organizada por el Ministerio de Comunicación e Información, apareció un hombre que alegaba ser militante comunista desde hace 50 años y calificaba a la dirección del PCV de "ilegítima" e "ilegal". Su nombre es Henry Parra y desde hace algunos meses acompaña al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, en mítines de gobierno.

No es la primera vez que Parra cierra filas con miembros de la junta directiva del Psuv. Ya en 2021 había anunciado públicamente su renuncia al PCV para apoyar la candidatura de Freddy Bernal a la gobernación del estado Táchira.

En ese momento alegó ser un "militante de toda la vida" tal y como lo hizo el pasado 10 de julio a las afueras del TSJ. Y como si de un guion trillado se tratase, en aquel entonces también desconoció la línea política del PCV, construida colectivamente en la XV Conferencia Nacional.

Después de eso, quedó confinado a un cargo burocrático en la región hasta su reaparición en abril de este año, cuando anunció su intención de "rescatar" al PCV. Desde entonces, Parra se sumó al plan de asalto junto con otros operadores políticos de Diosdado Cabello que recorrían el país ofreciendo dinero y posiciones a militantes comunistas para que se sumaran a su aventura. Su fracaso fue estrepitoso; la unidad interna del PCV prevaleció y se vieron obligados a organizar un falso congreso con militantes activos del Psuv para hacer creer a la opinión pública que las denominadas "bases" del PCV estaban en desacuerdo con su dirección y la línea trazada por el XVI Congreso Nacional.

Pero, qué acordó este congreso para desatar esta arremetida antidemocrática en la que Parra tiene una activa participación. Pues bien, el cónclave de los comunistas venezolanos resolvió en noviembre del año pasado romper definitivamente con la política antiobrera y antipopular del presidente Nicolás Maduro.

La cúpula del Psuv esperaba que el XVI Congreso Nacional provocara un quiebre interno en el seno del PCV, pero lo cierto es que por unanimidad se acordó avanzar en el reagrupamiento de fuerzas revolucionarias y populares para hacer frente a la ofensiva neoliberal en curso. A partir de ese momento, la virulencia de los ataques de representantes del Psuv arreció. Semana tras semana, Diosdado Cabello hizo uso de su descarado control sobre los medios estatales para asegurar sin argumento alguno que el PCV tenía compromisos con el imperialismo.

Las arengas al patriotismo no han faltado en esta campaña televisiva de difamación. Sin embargo, fue el propio Parra quien sorpresivamente admitió en un video elaborado por los laboratorios de propaganda gubernamental que "el Psuv quiere la tarjeta del PCV".

Claro está que esto no es un secreto: a medida que se acercan las elecciones y crece el rechazo a la gestión del Primer Mandatario, el Psuv se esfuerza en neutralizar cualquier fuerza que lo adverse para fabricar una oposición dócil; sin importar los métodos para tal fin. De allí que tengamos a Henry Parra, alguien que ya ha roto públicamente con el PCV al menos dos veces, proclamándose nuevamente comunista y exigiendo la judicialización del partido más antiguo del país, como ya ha ocurrido con otras organizaciones de izquierda y, desde luego, de derecha.

Los minutos de Parra ante las cámaras de televisión el pasado lunes no estuvieron exentos de ambigüedades. Su supuesto medio siglo de militancia comunista no lo libró de imprecisiones cuando no de errores insalvables. Por ejemplo, aseguró que no podía ir al "tribunal disciplinario" del PCV para "pedir justicia"; pero esa figura no existe en los estatutos del partido del Gallo Rojo, cuya máxima instancia para la apelación de decisiones no es otra que el propio congreso.

No fue éste el único desatino de Parra. Su reiterada invocación a las "bases del PCV", tan empleada en la jerga gubernamental dejaba de lado al organismo fundamental y regular de militancia política de los comunistas: la célula. La razón es clara: ni Parra ni sus cómplices pertenecen a alguna, pues no son militantes del PCV.

La nota graciosa de la jornada (que no hace menos peligrosa la situación) fue que el señor Parra no supo explicar su "plan de rescate". Mirando a los lados con algo de ansiedad y la lengua enredada se autonombró integrante de un "comité organizador" que "no tenía más remedio que recurrir al TSJ a meter un recurso de amparo constitucional". ¿Y qué solicitaban concretamente? Una periodista debió acudir al rescate para ayudarlo a deletrear la frase "junta ad hoc".

Pero no solo hubo errores e imprecisiones; también recurrió a las mentiras en su declaración. Siguiendo las matrices promovidas por los bots del Gobierno en redes sociales, Parra denunció una inexistente alianza entre el PCV y la opositora de extrema derecha, María Corina Machado. ¿Cuáles son las pruebas o argumentos que sostienen semejante planteamiento? Ninguno, es solo "una idea que se está asomando", dijo.

Seguidor del estilo goebbeliano de hacer propaganda del Psuv, Parra aseguró que el PCV "desconoce el bloqueo" y el papel de la política de Estados Unidos que "ha hambriado"(sic) al pueblo. Sin embargo, es inocultable el rol que ha tenido el PCV en el movimiento comunista internacional como impulsor de importantes campañas de solidaridad mundial con Venezuela ante la agresión imperialista. También es de conocimiento público que el PCV ha pedido cárcel para todos aquellos que han promovido injerencia extranjera en el país o han robado activos de la nación.

Este personaje pretende reemplazar las nueve décadas de tradición antiimperialista del PCV con el mantra idiotizador "lo que diga Nicolás". Su actuación está más próxima a los fantoches que polemizan a ratos con el gobierno ante los micrófonos fingiendo una falsa autonomía, pero que votan a pie juntillas los proyectos del Psuv en la Asamblea Nacional. No sin razón, algunos lo han comenzado a llamar Henry "alacrán" Parra.