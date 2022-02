(VIDEO) José Luis Farías: Las condiciones que llevaron al 4-F de 1992 son risibles frente a lo que vivimos hoy

04-02-22.-El analista político considera estos sucesos como un golpe de Estado que, a la luz que da la distancia, han generado una situación dolorosa para la población. Sin embargo, sentencia que “la única vía que veo y creo es la democrática, la vía constitucional, pacífica y electoral”José Luis Farías tiene un gran kilometraje en la política. Conoce a tirios y troyanos y por eso es capaz de de interactuar con propiedad con los distintos actores que entran al tablero de juego.Fue diputado, pero en este caso Vanessa Davies y José Gregorio Yépez acudieron a su condición de historiador para tratar de darle mirada a los sucesos del 4 de febrero 30 años después, en el programa Con tres puntos.-¿Golpe o rebelión? ¿Insurrección? ¿Sueño frustrado? ¿Embarque político o utopía por cumplirse?-Depende de dónde te ubiques. Depende de dónde se miró en aquel momento. Recuerdo un libro de los primeros que salieron a propósito de los sucesos del 4 de febrero. Se tituló “La rebelión de los ángeles”, de una periodista muy distinguida y reputada qué acompañó a este proceso de alguna manera, como muchos de los que aquí estamos y nos involucramos, porque creímos y por eso digo depende de dónde se ubique en el momento de analizarlo.-Si lo ve al día de hoy usted diría que ocurrió… ¿Una insurrección? ¿Una rebelión? ¿Un golpe de Estado.-Un golpe de Estado, porque la mirada circunstancial, la mirada del momento está muy cargada de la emoción, de la pasión, de todo el ambiente que rodeó el hecho y por supuesto se contamina. En la medida que te vas apartando en el tiempo, en esa misma medida, se van decantando los hechos.-¿Se justificaba el golpe?-Un golpe de Estado no se puede justificar jamás.-Ni siquiera en el contexto de lo que sucedió con el Caracazo.-No hay justificación para ningún golpe de Estado, para ninguna felonía militar.-¿Entonces por qué una acción como esa tuvo tanta pegada ante el pueblo venezolano? Veíamos a niños en el carnaval siguiente disfrazados de Chávez.-Hay una suerte de consenso entre todos los opinadores, investigadores, sociólogos, políticos, todo el que ha metido el lente de alguna u otra manera, señala que el 4 de febrero, que los sucesos de ese día partieron la historia contemporánea. Sin embargo ese parteaguas tiene además unas circunstancias que lo que lo acelera: las palabras de Hugo Chávez. Esos famosos 72 segundos, el llamado “Por ahora”, que impactó a la sociedad.-¿Por qué impacta tanto ese “por ahora”?-Porque había mucho descontento. Habían las condiciones objetivas, por decirlo así dentro del esquema clásico de análisis, estaban más que dadas. Había una circunstancia bastante compleja en el país, pero que no era nueva. El venía en barrena. El deterioro del sistema político producía una serie de condiciones que facilitaron que se diera.–Y que nadie escuchó en el sector político.-O hubo algunos escucharon y dijeron písale el acelerador para ver cómo avanzamos.-Una forma de conspiración en todo caso.-Por supuesto que hubo conspiración de todos calibres. pero volviendo sobre el asunto: ¿por qué impactó? Esto no fue solo fortuito, También hubo un plan. Hubo gente que se involucró desde mucho antes.En este momento Farías señala que “el país estaba caliente, la calle estaba caliente. Los encapuchados eran un fenómeno, que no era que no tenía nada que ver con eso, vamos a estar claro. Aquí hubo un esfuerzo de lucha de sectores estudiantiles, que eran expresión de aparatos políticos, que estaban involucrados dentro del golpe de Estado. Que empujaron los conflictos estudiantiles para generar y calentar el ambiente propiciando esta situación”.-¿Por qué mucha gente se unió a la posibilidad de orquestar un golpe de Estado? Por qué cree que esto llevó a que incluso dirigentes políticos dijeran yo me voy por aquí.-No tengo en este instante la precisión, pero los estudios de opinión en general señalaban que un tercio de la población estaba esperando, deseaba un golpe de Estado.-Parecido a lo que vivimos ahora. Hay gente que quiere una salida a como dé lugar.-Sí. Hay una sociedad, a mi juicio democrática, que empujó el nacimiento de la democracia desde el año 1936, los sucesos de febrero casualmente. Después todo lo que pasó en el año 1945 en el golpe de Estado de los adecos, pero también la revolución de los adecos, porque la fue primera ocasión, la primera posibilidad de ejercicio del voto universal, directo y secreto.-Usted nos corregirá como historiador, pero en este momento hay descontento. Descontento incluso en el sector militar que sabemos todo lo que ha sucedido allí. ¿Hay condiciones para otro 4 de febrero?-La situación de inestabilidad del país en muy complicada.-¿Cómo para otro 4 de febrero?-Hay una situación en la que es posible cualquier cosa. Comparada con hoy, las condiciones de aquel momento son risibles. Estemos claros, Venezuela no tenía déficit fiscal.-No tenía hiperinflación…El mayor crecimiento mundial de la economía era China y estábamos ahí cerquita, no recuerdo exactamente.-¿Qué evita un 4 de febrero?-Aquí hay varias cosas importantes. Aquí no hay una democracia en primer lugar. No hay un sistema democrático vigente donde se relajan de algún modo los controles políticos represivos. Aquí tenemos una situación de facto muy dramática que estamos viviendo y que ha permitido que vía represión se impida cualquier cosa.-¿Es la represión lo que impide otro 4 de febrero?-Entre otras cosas.-¿Qué otras cosas?-La otra cosa es el cuadro tan lamentable de la oposición venezolana. Tienes una oposición que… ¿Qué le dice al país?-¿Cuál es la vía para tratar de aprovechar esas condiciones objetivas y generar un cambio político democrático que favorezca a los venezolanos?-La única vía que veo y creo es la democrática, la vía constitucional pacífica y electoral.-¿Y qué le dice a la gente que sostiene que esto ya no aguanta más?-Te atajo. Esa expresión la estado oyendo desde que tomó el gobierno Chávez. Desde el año 99, desde el 2 de febrero del 99. Dígame en 2002 cuando decían: “¿te imaginas que es lo que va a pasar dentro de dos años”. Y ya tenemos 20 años de ese suceso. Entonces… ¿qué pasó y porque las cosas se han complicado muchísimo? Repito que todo depende de dónde te ubiques, porque somos contemporáneos, porque nos tocan los sucesos, porque estamos involucrados en lo que está aconteciendo y nuestra mirada siempre está cargada de esa pasión.-¿Tenía razón Chávez al decir… “por ahora”?-¡No, no, no, no!-¿La historia lo absolvió?-No. Porque también hay que evaluar los hechos históricos, no solamente en el momento. Lo evalúas sobre la base de su impacto de sus consecuencias.-¿Cuáles han sido las consecuencias?-Yo creo que este desastre que estamos viviendo es más que evidente.-¿Es responsabilidad de Chávez?-Como punto de partida la responsabilidad es de Chávez. Hay mucha gente a la que no le gusta que se responsabilice a Chávez, porque supuestamente tiene yo no sé cuando las encuestas, que todavía está bien visto. Lo que está claro aquí es que el punto de partida de todo esto que está aquí, se resume y se encarna en la figura Hugo Chávez.-¿Chávez se equivocó al decir por ahora? ¿Se equivocó con el golpe de Estado?-Chávez acertó desde el punto de vista de sus intereses particulares. Él sabía que había un cuadro de expectativas presente en el país en relación con esta situación. Ahora… ¿cómo se produce ese “por ahora”? Chávez incluso creó un mito alrededor de es “por ahora”, porque se percata de ese impacto. A partir de allí comenzó ha decir “¡eso me salió del alma, desde el fondo de mi corazón!”, y toda esta serie de cosas. Muchos opinan que fue un discurso preparado.-¿Ese “por ahora” fue un error? Fue un error un acierto político.-Fue un acierto político.-¿Por la historia del país fue error? ¿Es lo que usted cree?-Sobre ese por ahora se pegó mucha gente. 45 días después apareció “Por estas calles”, todas aquellas y todas aquella ola denuncias, las columnas de opinión como “Laberinto”. Toda aquella campaña que se montó contra el presidente Pérez.-¿El 4 de febrero desata todo un plan para desalojar a una clase política que estaba en el país y que ya no daba respuestas? ¿El pode económico se metió allí.-Uno de los problemas cómo se produce. No olvidemos que la memoria era impresionante, además tenía dotes del declamador, era un gran comunicador eso le daba le dio una enorme ventaja. Chávez además se rindió si echar un tiro. El único gesto de guerra fue que desarmó a un sargento que lo paró en La Planicie subiendo para el Museo Militar, le quitó el revolver… ¡más nada!-¿Eso no habla de él? ¿No quiso un derramamiento de sangre?-No es que el problema no es ese. El problema es la visión que generó sobre los propios aliados que estaban. No olvidemos que la opinión de casi todos los que lo acompañaron en militares que quienes le acompañaron: Urdaneta Hernández, Arias Cárdenas, la opinión de los capitanes. Por ejemplo Antonio Rojas Suárez a quien hirieron tratando a tomar Miraflores, que cuando ve que no tenían la capacidad suficiente pide apoyo de infantería que nunca apareció y nadie se aplicaba sobre todo ese presente volvemos al presente. ¿Por qué esa actuación?-Volvamos al presente sobre lo que usted habla de los militares, de eso que llaman los “comacates”. ¿Hay descontento en la Fuerza Armada como para movimientos de ese tipo?-El descontento está en toda la sociedad venezolana y la Fuerza Armada es expresión de la sociedad venezolana en gran medida, como lo era en aquel entonces. Por eso insisto… ¿por qué se facilita un evento como el “por ahora”? ¡Sencillo! La Fuerza Armada era un hervidero. Como sucede hoy. Pero hay quienes dicen que esto no es una Fuerxza Armada, que esto es una guardia pretoriana.-Usted nos decía que lo que evita un golpe de Estado en este momento es la represión y la situación de la oposición.-Esa es una parte, pero hay otras cosas importantes que también que está pasando. La corrupción que hay en el sector militar es inocultable. Es decir, la manera como el sector militar o gente del mundo militar, una gran parte, no podemos decir que todo el mundo, está involucrada en corrupción.-¿Y eso no pasaba antes? ¿El 4 de febrero no fue una respuesta a eso?.-Pasaba en aquel momento. Habían denuncias de conspiración, Peñaloza denunciaba que había conspiración, Herminio Fuenmayor denunciaba que había conspiración, pero también había cualquier cantidad de denuncias en su contra de corrupción. Estaba el caso Turpial, el caso de los tanques AMX, el caso de los radares, que fueron debilitando la institucionalidad y la visión que la gente tenía sobre la Fuerza Armada.-¿Qué lecciones nos deja ese 4 de febrero visto en el presente? ¿Qué cosas no deberían ocurrir y qué cosas podrían suceder?-Lo primero que debe tomarse en cuenta es que no hay un camino de atajo que beneficie a la sociedad venezolana. No camino que no sea el camino de la institucionalidad, el camino democrático, el camino electoral. Ese el camino. ¿Es un camino duro? Sí. ¿Es un camino culebrero? Sí. ¿Hay tramposos? Sí. ¿Hay motivos para la desconfiar en el Consejo Nacional Electoral? ¡Por supuesto! Son unos bandidos y practican la delincuencia electoral desde el gobierno: ¡Sí!. Todo esto es verdad. ¡Absolutamente cierto!-¿Eso no justifica un 4 de febrero?-Eso no justifica ningún hecho de violencia. Sobre todo en una sociedad que tiene unos cuantos años de profunda convicción democrática. No lo justifica.-¿Ese es solo un aprendizaje cual es el otro?-Cualquier hecho violento significa sangre de venezolanos, yo no quiero avanzar y cambiar sobre la base de un reguero de sangre en las calles de este país, eso me parece horrible. Ya hemos visto lamentablemente este tipo de situaciones y que eso se vuelva a repetir sería una atrocidad.-¿Qué hacer para evitarlo?-Aquí es donde se impone una definición política. Lo primero que hay que resolver es una política que unifique a los factores de oposición de este país. Esos factores de oposición tendrán que unificarse alrededor de este planteamiento de la participación electoral. ¿Dónde está el mingo en este momento? El mingo está en el año 2024. Ese es el mingo no hay que inventar.-Ni revocatorio ni enmiendaCualquiera de esas cosas te llevan a chocar con un gobierno que tiene todas las cartas de la mano. Tú me dirás que también las tiene para el 2024: Sí, pero es más difícil que se pueda escapar del compromiso de renovar la Presidencia de la República en el año 2024, que resolver como acaba de matar al revocatorio y cualquier alternativa. Me dirás que para 2024 se vuelve Daniel Ortega y empieza a acabar con todas las opciones. Entonces esa política de la oposición tiene que resolver varias cosas, como por ejemplo, algo que nunca me ha gustado: unas primarias con segunda vuelta, que permita que el candidato que surja de esto tenga el mayor consenso posible, la mayor cuota proporcionalidad, de apoyo. Que no pase lo que suele suceder en este tipo de eventos, que una persona gana las elecciones y aparecen los avispados, los saboteadores y dicen este no ganó. En este caso haces una segunda vuelta para que dé oportunidad de acuerdos, de consensos y que eso pueda avanzar.-¿Qué más hay que resolver?-Unas normas de convivencia en la oposición acerca de cómo tomar las decisiones. Porque no pueden ser que las decisiones de los tipos del G4 sean las que impongan una voluntad. ¿Qué pasó en Barinas? Afortunadamente hubo una especie de rebelión de los cuadros medios regionales de Barinas y se ganó, se avanzó, porque se ganó en mejores condiciones. ¡Ojo! No olvidemos que el candidato del gobierno subió su votación, es decir, que si se resuelven los problemas de la candidatura… ¿el tema está resuelto? Hay que diseñar y conseguir una estrategia que permita que si el tipo se vuelve Ortega y empieza a descabezar candidatos qué se puede construir. La otra alternativa no nos va a llevar a ningún lado.