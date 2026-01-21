Manuel Sutherland: EEUU busca control estratégico y desplazamiento de potencias extranjeras en el sector petrolero

Manuel Sutherland Credito: C.punto

21-01-26.-El panorama energético de Venezuela inició una fase de reorganización radical tras los sucesos políticos del pasado 3 de enero. En una entrevista concedida al programa Petroguía, el economista y doctor en Estudios del Desarrollo, Manuel Sutherland, analizó las motivaciones de la administración de Donald Trump, señalando que el objetivo central es consolidar una presencia estadounidense dominante y desplazar definitivamente los intereses de Rusia y China en la región.



Sutherland sostiene que la estrategia de Washington no responde a un evento aislado, sino a una planificación orientada al control de recursos estratégicos bajo la premisa de recuperar la esfera de influencia en el hemisferio.



Los cuatro factores de la incursión estadounidense

Según el experto, existen determinantes geopolíticos y de política interna que explican el nivel de intervención actual en el país:



1 Necesidad de un triunfo geopolítico: Tras dificultades en procesos de pacificación en escenarios como Ucrania o Israel, la administración Trump requería una victoria inmediata y tangible.



2 Presión del electorado latino: Sectores «latino-trumpistas» en EEUU demandaban acciones directas contra los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba para mantener el respaldo electoral.



3 Mensaje de fuerza global: Una señal dirigida a China, Rusia e Irán sobre la capacidad de EE UU para imponer su autoridad en su área de influencia histórica.



4 Seguridad Energética: La consigna de los próximos meses será, según Sutherland, «petróleo, petróleo y más petróleo».



Sutherland recordó que Venezuela ostenta la mayor reserva de crudo del mundo, estimada en 300.000 millones de barriles. A pesar de que la mayor parte de este recurso es crudo extrapesado, cuya extracción y refinamiento es complejo, el economista destacó la ventaja comparativa de los Estados Unidos.



«Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo mundial (…) Estados Unidos posee la tecnología y las refinerías necesarias para procesarlo, lo que hace que la integración energética sea una prioridad natural», explicó Sutherland.



El análisis proyecta que la agenda a corto plazo se centrará en la reorganización de la industria para garantizar que las empresas norteamericanas ocupen los espacios que anteriormente dominaban corporaciones rusas o chinas. Esta reestructuración busca no solo estabilizar la producción, sino asegurar que el flujo energético esté alineado con los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos.

