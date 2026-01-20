Solidaridad con Venezuela: Nace el Frente Antiimperialista Mexicano en rechazo a las políticas de Trump

Decenas de personas se reunieron este lunes frente a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para formalizar la creación del Frente Antiimperialista Mexicano.
Durante la jornada, la multitud manifestó su rechazo absoluto a las políticas exteriores de la administración de Donald Trump, calificándolas como una amenaza directa a la estabilidad de las naciones soberanas.
Con banderas de Venezuela y consignas de apoyo a figuras políticas como el presidente Nicolás Maduro, la diputada y primera dama, Cilia Flores y la actual presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, el grupo movilizado denunció las recientes acciones de intervención contra el pueblo venezolano y las presiones diplomáticas ejercidas sobre diversos países de América Latina y Europa.
Los voceras de este nuevo frente señalaron que la organización surge como una respuesta necesaria ante las políticas coercitivas y las amenazas arancelarias que buscan desestabilizar la economía y la política global.
El movimiento enfatizó que la solidaridad internacional es la herramienta fundamental para contrarrestar las pretensiones de control territorial y económico, haciendo especial hincapié en la defensa de la autodeterminación de los pueblos.
Cronograma de actividades
Además, anunciaron una serie de movilizaciones y actividades inmediatas a desarrollarse en el mes de febrero. Entre ellas destacan:
- Boicot económico a empresas que financien guerras, así como respaldar las distintas campañas de boicot relacionadas con el Mundial
- 3 de febrero: Jornada mundial por la liberación del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera combatiente, diputada constitucional Cilia Flores.
- 7 de febrero: Marcha Nacional por Venezuela y por la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores; la cual partirá a las 11:00 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.
- 14 de febrero: Acto formal de constitución del Frente Antiimperialista Mexicano, con la presencia de representaciones estatales.
Estas son algunas de las organizaciones ya anunciadas que integran el frente:
- Coordinadora Nacional de Solidaridad con Venezuela
- Frente Popular Francisco Villa
- SUMA
- Sindicato Único de Trabajadores de la SEDATU
- Colectivo Migala
- Frente Nacional en Defensa de la Soberanía
- Congreso Popular
- Fuerzas Comunes San Luis Potosí
- Unión Popular de Vendedores Populares A. C.
- Coordinadora Nacional Patria México
- Partido Popular Socialista de México
- Brigada Bolivariana Magisterial
- Solidaridad con Venezuela Oaxaca
- Unión de Pueblos Originarios de Oaxa