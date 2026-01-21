Claudio Fermín: "Países que bloquearon a Venezuela hoy arman un alboroto por las tarifas de Trump"

El político expresó que en la actualidad se percibe mejor el atropello contra Venezuela y su integridad territorial.

El dirigente político y ex-candidato presidencial, Claudio Fermín, cuestionó este martes la postura de países europeos frente a las recientes amenazas económicas de la administración estadounidense de Donald Trump. Así, calificó de contradictoria la reacción de los países que hoy claman por su propia soberanía, tras haber participado activamente en el bloqueo contra Venezuela.

"Países europeos que sancionaron y bloquearon económicamente a Venezuela se quejan y arman un alboroto contra las tarifas que Trump amenaza con imponerles. El anunciado arrebato de Groenlandia les hace ahora defender el concepto de Soberanía que pisotearon en sus acciones contra Venezuela", afirmó.

Además, agregó que "hoy... se percibe mejor el atropello contra Venezuela, su integridad territorial y su soberanía".



A través de su cuenta en la red social X, Fermín señaló que el "alboroto" causado por las políticas arancelarias de Trump y las pretensiones sobre Groenlandia han obligado a los líderes europeos a retomar un discurso de autodeterminación que, a su juicio, ignoraron en el caso venezolano.

— Claudio Fermín (@claudioefermin) January 20, 2026