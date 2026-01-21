(AUDIO) Delcy Rodríguez confirma ingreso de $ 300 millones por venta petrolera

21-01-26.-La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que han ingresado 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo, los cuales serán destinados a financiar el ingreso de los trabajadores. Estos recursos forman parte de un fondo total de 500 millones.



«El objetivo es proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y el impacto negativo de la volatilidad del mercado cambiario«, dijo.



Asimismo, aseveró que estos primeros flujos se canalizarán a través de la banca nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV). «Se busca consolidar y estabilizar el mercado, resguardando así el ingreso” y la capacidad de compra de la fuerza laboral.

Unión Radio