Cicpc incautó cinco kilos de sustancias ilícitas en el estado Lara

20 de enero de 2026.-Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Barquisimeto, lograron la incautación de cinco kilogramos de sustancias psicotrópicas en el estado Lara, informó Prensa Mpprijp / Cicpc.

De acuerdo con el reporte oficial, indicaron que como resultado de la incautación de dichas sustancias psicotrópicas se logró la detención de dos personas de 20 y 32 años en el sector El Obelisco, quienes se dedicaban a la distribución de estupefacientes en diversos sectores de la capital larense.

Asimismo, los funcionarios del Cicpc colectaron como evidencia dos vehículos, los cuales eran utilizados como medio de transporte para la comisión del delito y la distribución de la mercancía. Así como también tres dispositivos móviles.

Es importante mencionar, que este golpe al narcotráfico local forma parte de las estrategias de seguridad implementadas por el Cicpc para disminuir los índices de comercialización de sustancias ilícitas en el estado Lara.

Finalmente, el caso quedó a la orden del Ministerio Público.