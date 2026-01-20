Venezuela desmiente fake news de NTN24 sobre supuesto vínculo con la FARC

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de sus canales oficiales de comunicación, rechazó de manera enérgica y desmintió la publicación del medio internacional NTN24.

En la cual difundió una información totalmente falsa y carente de sustento sobre un inexistente encuentro entre el diputado Nicolás Maduro Guerra y disidencias de las FARC en la ciudad de Medellín, Colombia.

El mensaje lo difundió este lunes mediante una publicación en la red social X desde la cuenta oficial “Miraflores al Momento”, donde se dejó en claro el carácter malintencionado y fabricado de dicha noticia.

La referida publicación de NTN24, que citaba como única base un supuesto informe desclasificado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pretendió insinuar la participación de ciudadanos venezolanos en la establecimiento de presuntas rutas para el narcotráfico.

Esta narrativa se presenta de manera insistente, a pesar de la contundente y amplia evidencia presentada tanto por el Ejecutivo Nacional venezolano como por diversos organismos internacionales especializados.

La cual demuestra de manera irrefutable que Venezuela no mantiene, ni ha mantenido, vinculación alguna con actividades ilícitas de ningún tipo.