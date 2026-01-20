La representante demócrata Yassamin Ansari califica a Trump de «extremadamente enfermo mental» e insta a que se aplique la 25.ª Enmienda para destituirlo

A la izquierda, la representante Yassamin Ansari, demócrata por Arizona, habla en una rueda de prensa tras la reunión celebrada en el Capitolio de Estados Unidos, Washington, D.C. 14 de enero de 2025. A la derecha, el presidente Donald habla con los periodistas en el Jardín Sur antes de subir al Marine One en la Casa Blanca el 16 de enero de 2026, en Washington, D.C. Credito: Agencias

La representante Yassamin Ansari, demócrata por Arizona, afirmó el lunes en una publicación en X que el presidente Donald está «mentalmente enfermo» y debería ser destituido «de inmediato» de tu cargo mediante la 25. ª Enmienda.

«El presidente de los Estados Unidos padece una grave enfermedad mental y está poniendo en peligro nuestras vidas. La 25.ª Enmienda existe por una razón: tenemos que invocarla inmediatamente», declaró en la publicación.

Fox News se puso en contacto con la Casa Blanca para recabar tus comentarios el martes por la mañana.

A la izquierda, la representante Yassamin Ansari, demócrata por Arizona, habla en una rueda de prensa tras la reunión celebrada en el Capitolio de Estados Unidos, Washington, D.C. 14 de enero de 2025. A la derecha, el presidente Donald habla con los periodistas en el Jardín Sur antes de subir al Marine One en la Casa Blanca el 16 de enero de 2026, en Washington, D.C.

La congresista hizo este comentario en respuesta a un mensaje enviado por el presidente Donald al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre.

«Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será algo predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y adecuado para los Estados Unidos de América», escribió Trump, según una transcripción del mensaje de texto publicada por primera vez por PBS.

«Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China, y, de todos modos, ¿por qué tienen ustedes el "derecho de propiedad"?», continuó, refiriéndose a Groenlandia. «No hay documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero nosotros también tuvimos barcos que atracaron allí. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control total y absoluto de Groenlandia. ¡Gracias!», habría añadido Trump.

En respuesta, Støre escribió, según se informa: «Estimado señor presidente, querido Donald sobre el contacto a través del Atlántico, sobre Groenlandia, Gaza, Ucrania y tu anuncio de ayer sobre los aranceles. Conoces nuestra postura sobre estas cuestiones. Pero creemos que todos debemos trabajar para rebajar la tensión y calmar los ánimos, ya que están sucediendo muchas cosas a nuestro alrededor que requieren que nos mantengamos unidos. Te proponemos una llamada hoy más tarde, ya sea con los dos juntos o por separado. ¡Dinos qué prefieres!».

La oficina del primer ministro de Noruega confirmó a Fox News Støre y Trump mantuvieron el intercambio de mensajes el domingo.

El primer ministro de Noruega también respondió con una declaración.

«La postura de Noruega con respecto a Groenlandia es clara. Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, y Noruega apoya plenamente al Reino de Dinamarca en esta cuestión. También apoyamos que la OTAN esté tomando medidas de forma responsable para reforzar la seguridad y la estabilidad en el Ártico. En cuanto al Premio Nobel de la Paz, he explicado claramente, incluso al presidente Trump, lo que es de sobra conocido: el premio lo concede un Comité Nobel independiente y no el Gobierno noruego», señaló Støre.

El senador Ed Markey, demócrata por Massachusetts, y la representante Sydney , demócrata por California, también han pedido que se invoque la 25.ª Enmienda contra Trump a la luz del mensaje del presidente.

Donald no es apto para liderar y está claramente fuera de control. Invoca la 25.ª Enmienda», afirmó Kamlager-Dove en una publicación en X. Una nota en la cuenta de X indica que está «mantenida por personal federal».