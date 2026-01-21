Marcha en La Guaira exige liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Una movilización encabezada por autoridades nacionales, regionales y movimientos sociales recorrió este martes el Casco Histórico de La Guaira, desde la catedral hasta el Fortín de El Vigía, para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama y diputada Cilia Flores, en una jornada que combinó consignas políticas, llamados a la unidad y una tribuna antiimperialista.

La marcha fue liderada por el diputado a la Asamblea Nacional, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, junto al gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, y el alcalde del municipio Vargas, José Manuel Suárez Maldonado.

Durante su intervención en el Fortín, Maduro Guerra calificó la movilización como una expresión de "unidad, conciencia y resistencia" del pueblo guaireño, al tiempo que recordó los hechos del pasado 3 de enero, que describió como una jornada "fatal y terrible, con víctimas mortales y decenas de heridos en distintos puntos del país, incluido el estado La Guaira».

El parlamentario sostuvo que los sucesos obedecieron a la ambición de intervenir al país y denunció el secuestro del jefe de Estado y de la primera dama. Desde el acto, afirmó que la manifestación se suma a una convocatoria nacional para exigir la libertad absoluta de ambos y reiteró el respaldo político al equipo de gobierno que permanece en funciones, así como a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

En el recorrido y posterior concentración participaron ciudadanos y voceros de movimientos sociales, quienes coincidieron en señalar la movilización como una respuesta popular frente a lo que califican como una agresión externa.

Abimelee Barreto destacó el carácter "resistente" del pueblo venezolano y aseguró que, pese a la situación, las movilizaciones continuarán en todo el país para respaldar el proceso político en curso. Por su parte, Armenia Marcán hizo un llamado a mantener las protestas de forma pacífica y a rechazar escenarios de guerra, insistiendo en la necesidad de la unidad nacional.

Natalia Briceño, otra de las participantes, afirmó que la movilización busca enviar "un mensaje contundente al mundo", al denunciar lo que consideró un ataque ilegítimo contra la soberanía venezolana. En sus declaraciones, subrayó que el respaldo popular demuestra, a su juicio, la legitimidad del presidente y exigió el respeto al derecho internacional y al resultado de los procesos electorales.

La jornada concluyó en el Fortín de El Vigía con consignas a favor del Gobierno y llamados a mantener la movilización en las calles. Las autoridades presentes señalaron que estas acciones continuarán como parte de una agenda nacional de respaldo político y de denuncia, mientras insistieron en que La Guaira se mantiene como uno de los principales escenarios de expresión popular en defensa de la soberanía y la autodeterminación.