Jorge Rodríguez destacó la recuperación del bolívar frente al llamado "dólar paralelo"

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó este martes la significativa recuperación del valor del bolívar frente a las cotizaciones del llamado "dólar paralelo". El parlamentario señaló que el precio de la divisa ha registrado un descenso al 100 %, pasando de superar los 900 bolívares a estabilizarse en una cifra cercana o inferior a los 400 bolívares por dólar.

Rodríguez cuestionó que esta tendencia a la baja no se haya reflejado aún en los costos finales de los productos en los principales centros comerciales del país.

"Yo no sé si ustedes han notado, por ejemplo, el precio del llamado dólar paralelo; ha descendido de cerca de un poco más de 900 bolívares por dólar, ha descendido casi un 100 % hasta estar cerca o por debajo de los 400 bolívares por dólar. Más o menos 400 bolívares por dólar. Eso es mucho menos que la mitad (...) Yo me pregunto, ¿los precios en el Sambil fueron reducidos después de que fueron aumentados a ese nivel del dólar? Tienen que hacerlo, es obligación. Porque a veces pasa que suben el precio porque subió el dólar y ahora que el dólar baja, se hacen los pendejos. No, eso no puede ser, por eso la ley de protección de los derechos socioeconómicos", denunció.

"Tiene que haber un mecanismo donde la gente diga: "No, mira, hay una ley que me protege, hay una ley que me ampara", sentenció.

Rodríguez recordó la vigencia de la Ley de Protección de los Derechos Socioeconómicos como herramienta fundamental para evitar distorsiones que afecten el bolsillo de los venezolanos.