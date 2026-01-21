(VIDEO) EEUU incauta otro buque petrolero en aguas del Caribe

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

21-01-26.-Fuerzas militares de los Estados Unidos interceptaron y detuvieron esta mañana al buque motor Sagitta durante una operación conjunta denominada #OpSouthernSpear. La embarcación navegaba en aguas del Caribe desafiando directamente la cuarentena impuesta para buques sancionados.El Departamento de Defensa, el Servicio de Guardacostas, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia coordinaron sus recursos para ejecutar la detención. Los efectivos realizaron el procedimiento sin reportar incidentes violentos durante el abordaje.El Sagitta representa el segundo petrolero capturado recientemente por intentar evadir las restricciones de la administración del presidente Donald Trump. Las autoridades estadounidenses ejecutan estas acciones como parte de una estrategia para cortar las rutas de comercio ilícito en la región.El Comando de la Fuerza Conjunta vigila los mares para asegurar que el petróleo venezolano solo circule a través de canales legales y coordinados. El despliegue busca asfixiar financieramente las operaciones que no cuentan con el aval de Washington.«La detención del Sagitta demuestra nuestra determinación inquebrantable. No permitiremos que actividades ilícitas pongan en riesgo la estabilidad de la región», declaró un portavoz del equipo de fuerza conjunta tras el operativo.