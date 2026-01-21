(VIDEO) El rompecabezas imposible de Europa: defender a Ucrania de Putin y a Groenlandia de Trump

La determinación de Europa por defender la soberanía de Dinamarca frente a las amenazas de Estados Unidos se hace eco de la defensa de Ucrania frente a Rusia y plantea la incómoda cuestión de si ambos lados del Atlántico pueden seguir colaborando para defender Kiev.Durante los últimos cuatro años, los líderes europeos han trabajado horas extraordinarias para defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania frente a la agresión rusa, a menudo elaborando declaraciones de condena enérgicas, manteniendo llamadas telefónicas a altas horas de la madrugada y reuniéndose en reuniones de crisis convocadas a toda prisa. Pero el pasado fin de semana, el guión cambió de forma dramática.Los líderes europeos se encontraron haciendo exactamente lo mismo -declaraciones conjuntas, llamadas telefónicas y reuniones de crisis- para defender la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca frente a un país que, sobre el papel, se supone que es su aliado de siempre y principal garante de la seguridad: Estados Unidos."Juntos nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de defender la soberanía de Groenlandia y del Reino de Dinamarca", declaró Ursula von der Leyen el domingo tras hablar con los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. "Siempre protegeremos nuestros intereses estratégicos, económicos y de seguridad. Afrontaremos estos desafíos a nuestra solidaridad europea con firmeza y determinación".Las palabras de la presidenta de la Comisión Europea podrían haber sido copiadas y pegadas de uno de sus muchos discursos prometiendo un "apoyo inquebrantable" a la resistencia de Kiev.El espectáculo de los últimos días ha dejado claro el rompecabezas imposible al que se enfrenta Europa, una familia política unida por un compromiso compartido con el derecho internacional, frente al segundo mandato de Donald Trump.La amenaza de Trump de imponer un arancel del 10% a ocho países europeos -Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido- para forzar la anexión de Groenlandia es extraordinaria por su alcance e intención: el líder de un país de la OTAN está dispuesto a lanzar una guerra comercial total contra múltiples aliados para apoderarse del territorio internacionalmente reconocido de otro país.Tanto si Trump cumple realmente su amenaza como si no, la situación es lo suficientemente alarmante como para socavar el principio de defensa colectiva que ha sustentado la alianza transatlántica desde el final de la Segunda Guerra Mundial y soportado innumerables cambios políticos.El toque de difuntos para la OTANPara los europeos, la sacudida al sistema no podría llegar en peor momento. La escalada de Trump coincide con un impulso coordinado entre las dos orillas del Atlántico para diseñar garantías de seguridad para una Ucrania de posguerra. Ese trabajo, que comenzó en febrero del año pasado después de que Trump dejara de lado a los europeos para iniciar conversaciones de paz con Vladímir Putin, cobró impulso tras un polémico plan de 28 puntos que provocó una ofensiva concentrada de los aliados occidentales para enmendar la propuesta.A principios de este mes, los enviados especiales estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner hicieron su primera aparición en una reunión de la Coalición de los Voluntarios, presidida por Francia y el Reino Unido. La reunión de París dio lugar a un comunicado en el que se esbozaban cinco garantías de seguridad para proteger a Ucrania después de la guerra y evitar que se repitiera la invasión a gran escala.Las garantías incluirían un mecanismo de alta tecnología para supervisar un alto el fuego liderado por Estados Unidos, una fuerza multinacional en suelo ucraniano liderada por Francia y Reino Unido, y una obligación jurídicamente vinculante de ayudar a Kiev en caso de un nuevo ataque ruso."El mandato del presidente Trump es que quiere la paz en Ucrania, y estamos decididos a hacer todo lo posible en su nombre", declaró Witkoff tras el encuentro. Pero ahora, mientras Trump intensifica sus amenazas sobre Groenlandia, ha surgido una pregunta incómoda: ¿Pueden los europeos confiar realmente en que Estados Unidos acuda en ayuda de Ucrania, cuando, por otro lado, está atentando contra la soberanía de Dinamarca?El dilema no ha pasado desapercibido entre los líderes europeos, que ven el futuro de Ucrania intrínsecamente ligado a la arquitectura de seguridad del continente y temen que una victoria rusa pueda dar carta blanca a Putin para ir a por otro vecino.En su primera reacción al anuncio arancelario de Trump, el presidente francés, Emmanuel Macron, estableció un vínculo directo entre la defensa de Ucrania y la de Groenlandia. "Ninguna intimidación o amenaza nos influirá (...) Ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ninguna otra parte del mundo, cuando nos enfrentemos a estas situaciones".Si Trump se empeñara directamente en apoderarse de Groenlandia, a los europeos les resultaría intolerable sentarse en la misma mesa con sus homólogos estadounidenses para discutir vías comunes para garantizar la soberanía de Ucrania. E incluso si consiguieran comunicarse cordialmente, la flagrante falta de credibilidad y confianza podría dejar en nada cualquier posible acuerdo.Haciéndose eco de la advertencia de Macron, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, predijo que el éxito de la invasión estadounidense de Groenlandia haría a Putin "el hombre más feliz del mundo"."Porque legitimaría su intento de invadir Ucrania", sostuvo Sánchez en una entrevista con el diario 'La Vanguardia'. "Una demostración de fuerza norteamericana en Groenlandia sería una sentencia de muerte para la OTAN. Putin estaría doblemente contento".