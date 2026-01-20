Venezuela fortalece su comunicación digital: “Miraflores al Momento” debuta en X contra la desinformación

El Gobierno Bolivariano lanzó una nueva cuenta oficial en la red social X, denominada "Miraflores al Momento", orientada a contrarrestar la difusión de noticias falsas y campañas de desinformación en redes sociales.

A través de esta plataforma, el Gobierno Bolivariano rechazó de forma tajante una publicación que circuló recientemente y que aseguraba, sin sustento, la entrega de honores a agencias de inteligencia extranjeras. Las autoridades calificaron estas versiones como malintencionadas y carentes de veracidad, dentro de lo que describen como un intento deliberado por generar confusión entre la opinión pública tanto nacional como internacional.

En su mensaje oficial, la nueva cuenta expresó sin ambages:

"Desmentimos categóricamente la información malintencionada que circula en redes sociales sobre una supuesta condecoración con honores a agencias de inteligencia extranjeras".

Con esta estrategia comunicacional en X, el Gobierno busca frenar la propagación de rumores y contenidos engañosos que, según su reporte, atentan contra la soberanía informativa del país. Las autoridades reiteraron que no existe ningún acto protocolar ni reconocimiento oficial programado para esos organismos.