El Isis reivindica el atentado en un restaurante chino de Kabul que ha dejado al menos 7 muertos

El grupo Estado Islámico (EI) ha reivindicado la explosión en un restaurante chino de la capital afgana en la que murieron al menos siete personas, entre ellas un ciudadano chino.

En un comunicado publicado en su agencia de noticias Aamaq a última hora del lunes, el grupo militante afirmó que un terrorista suicida entró en un restaurante frecuentado por ciudadanos chinos en Kabul y detonó un chaleco explosivo durante una reunión. El comunicado afirmaba que 25 personas murieron o resultaron heridas en el atentado, incluidos guardias talibanes, pero estos datos no pudieron ser verificados de forma independiente.

Las autoridades afganas no han confirmado oficialmente la causa de la explosión del lunes y el portavoz del Ministerio del Interior, el muftí Abdul Mateen Qani, dijo el martes que aún se estaba investigando.

Daños en un edificio al otro lado de la calle un día después de una explosión en un restaurante chino en Kabul, 20 de enero de 2026 - AP Photo

La reivindicación del Estado Islámico incluía otra amenaza contra ciudadanos chinos en Afganistán, vinculando el atentado a los supuestos malos tratos de China a los musulmanes uigures en la provincia occidental de Xinjiang.

Mientras que casi todas las naciones se retiraron de Afganistán tras la ofensiva talibán de 2021 que les llevó a tomar Kabul, China ha mantenido una importante presencia económica en el país, aunque Pekín aún no ha reconocido diplomáticamente al Gobierno afgano dirigido por los talibanes.

China recomienda a sus ciudadanos que no viajen a Afganistán

El martes, China recomendó a sus ciudadanos que no viajaran a Afganistán tras el atentado y pidió a los chinos y a las empresas que ya se encontraban en el país que reforzaran las medidas de seguridad y evacuaran las zonas de alto riesgo.

"China condena enérgicamente y se opone resueltamente al terrorismo en todas sus formas y apoya a Afganistán y a los países de la región en la lucha conjunta contra todas las formas de actos violentos terroristas", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, en una sesión informativa diaria en Pekín.

El comunicado señala que un ciudadano chino murió y otros cinco resultaron heridos. Añadió que China insta a las autoridades afganas a "hacer todo lo posible para tratar a los heridos, tomar medidas eficaces para proteger la seguridad de los ciudadanos y proyectos chinos" y encontrar y castigar a los autores.

El ataque se produjo en un restaurante chino del distrito de Shahr-e-Naw de la ciudad, según el portavoz policial Khalid Zadran. Dijo el lunes que el restaurante era propiedad conjunta de un hombre afgano, un ciudadano chino y su esposa.

Interior del restaurante chino un día después de una explosión en Kabul, 20 de enero de 2026. - AP Photo

Pakistán acusa a los talibanes de incumplir los acuerdos de alto el fuego

La organización benéfica italiana EMERGENCY, que gestiona un centro quirúrgico cerca del lugar de los hechos, dijo el lunes que había recibido 20 víctimas de la explosión, entre ellas siete personas que ya habían muerto. El número de víctimas seguía siendo provisional, según la organización.

La cadena estatal china 'CCTV' informó de que dos ciudadanos chinos resultaron gravemente heridos y un guardia de seguridad murió. Imágenes difundidas por la cadena afgana 'Tolo News' mostraban a gente corriendo por la calle mientras salía humo y polvo de la zona.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, condenó la explosión, que atribuyó a una bomba, en un comunicado emitido por su oficina. Zardari acusó al Gobierno talibán de Afganistán de incumplir los acuerdos de alto el fuego, en particular el compromiso de impedir que los grupos militantes utilicen territorio afgano para llevar a cabo atentados.