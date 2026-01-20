División Contra Drogas del CPNB aprehende a dos ciudadanos por delitos de narcotráfico en Portuguesa

20 de enero de 2026.-Como parte de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, la División Contra Drogas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) del estado Portuguesa llevó a cabo dos operativos donde resultaron aprehendidos dos sujetos por los presuntos delitos relacionados con drogas, informó Prensa Mpprijp / Cicpc.

En el primer operativo realizado en la Urbanización Villa Esperanza, se detuvo a un ciudadano de 41 años, donde se incautaron 104 gramos de presunta marihuana (envoltorio sintético translúcido), un teléfono celular, una moto, un bolso morral rojo con anaranjado y mil bolívares soberanos en efectivo.

En el segundo realizado en el municipio Araure se aprehendió en flagrancia a un sujeto de 33 años, y se incautaron 251 gramos de presunta marihuana (37 envoltorios tipo cebolla), cinco billetes de un dólar estadounidense, diez billetes de 100 bolívares, un teléfono celular y un bolso tipo monedero negro.

Ambos casos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para la investigación y proceso legal correspondiente.