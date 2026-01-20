Ecoanalítica calcula colocación inicial de $150 millones este #20Ene en mercado cambiario

20 de enero de 2026.- Alejandro Grisanti, director socio fundador de Ecoanalítica, indicó que los cuatro bancos privados ya recibieron las divisas que comenzarán a venderse este martes 20 de enero.



De los 300 millones de dólares disponibles, la firma estima que unos 150 millones se coloquen en la primera jornada, con prioridad en importaciones de alimentos y medicinas. El resto se distribuiría mañana o en el transcurso de la semana.



El volumen inicial contrasta con la sequía cambiaria de los últimos 30 días: en diciembre de 2025 las intervenciones oficiales apenas sumaron USD 49 millones. La nueva oferta representa un giro sustancial en la política de suministro de divisas.



Grisanti, en su cuenta en X, subrayó que las autoridades monetarias buscan monitorear cuidadosamente el precio de esta venta para orientar decisiones futuras, lo que sugiere un enfoque más pragmático.



Ecoanalítica considera que, si las divisas se venden a tipo de cambio de mercado y se mantiene el ritmo de depreciación del tipo oficial, la brecha cambiaria podría cerrarse en pocas semanas.



De alcanzarse esa convergencia, se abriría espacio para un desmontaje ordenado del control de cambio, reduciendo distorsiones, aumentando la transparencia y mejorando la asignación de divisas en la economía.



Por su parte, el economista Asdrúbal Oliveros expuso que, en la actualidad, existe una “elevada expectativa” en torno a la intervención bancaria prevista para estos días.



Asegura que esta intervención “está orientada fundamentalmente a empresas y no a personas naturales. En consecuencia, la oferta de divisas para el mercado minorista será limitada y no tendrá un impacto relevante sobre la venta al menudeo”.



Oliveros también aseguró que la intervención bancaria, aunque necesaria para estabilizar la economía, “no resuelve” toda la problemática.



“El monto involucrado no resuelve el problema estructural del mercado cambiario. Sin embargo, tras casi un mes sin colocaciones formales de divisas, representa un alivio para el sector privado y para su capacidad de sostener la provisión de bienes y servicios”, advirtió.



Apuntó que “en los últimos días se han incorporado otros bancos privados al mecanismo, lo que amplía el número de actores potencialmente beneficiados y mejora el alcance operativo del esquema”.



Por último, el especialista no descarta una posible estabilidad, pero insistió en que “a medida que el flujo petrolero se regularice, también tenderá a normalizarse el mercado cambiario”. “No obstante, ello ocurrirá bajo un nuevo sistema que aún no se encuentra plenamente definido ni operativo”, afirmó.

