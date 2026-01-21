(VIDEO) PCV exige a la cúpula gubernamental explicar presencia del jefe de la CIA en Venezuela

21-01-26.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió a la cúpula gubernamental ofrecer explicaciones claras y transparentes sobre la presencia en el país del director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, a quien calificó como “un personaje nefasto para los pueblos del mundo” y cuya visita —denunció— no ha sido informada oficialmente al pueblo venezolano.Así lo expresó Oscar Figuera, secretario general del Comité Central del PCV, al dar a conocer las conclusiones del XIX Pleno del Comité Central, reunido el pasado sábado 17 de enero para evaluar la situación económica, política y social del país, marcada —afirmó— por la reciente agresión militar estadounidense y el establecimiento de un tutelaje directo sobre el Estado venezolano.“La presencia del máximo representante de la CIA en Venezuela es una demostración de los cambios que se están produciendo para garantizar los intereses del gran capital y del imperialismo estadounidense”, afirmó Figuera. Agregó que se trata de un funcionario que, según informaciones difundidas en medios de comunicación, “tiene mucho que ver con la operación militar del 3 de enero, con la agresión contra nuestro país y con el asesinato de un número importante de militares venezolanos y cubanos”.El dirigente comunista subrayó que dicha presencia “no ha sido explicada al pueblo venezolano”, al igual que tampoco se han hecho públicos “los acuerdos que se han ido construyendo con Donald Trump y con Marco Rubio”. En ese sentido, sostuvo que “el pueblo venezolano requiere conocer la verdad” y que el PCV “le exige a quienes hoy dirigen el Estado venezolano que informen con transparencia cuáles son los acuerdos a los que están llegando con el imperialismo y el gran capital”.Hasta ahora, solamente existen fotografías difundidas por periodistas estadounidenses en las que se ve a Delcy Rodríguez y a un funcionario militar con Ratcliffe el pasado 15 de enero, día de la presentación del mensaje anual ante la Asamblea Nacional.“Se vieron muy sonrientes los altos funcionarios del Estado, civiles y militares, rindiéndole parte a este ciudadano” afirmó Figuera quien además aseguró que existe información de que “hay procesos de vieja data, que se vienen realizando fuera y dentro del país, vinculados a la CIA”.La visita de Ratcliffe “viene a demostrar frente al país y frente al mundo quiénes son los que mantienen estrechas relaciones con este aparato represivo y asesino del gobierno norteamericano”.El secretario general del PCV recordó que hasta hace poco, altos funcionarios del Gobierno de Maduro “se ocuparon de acusar a diestra y siniestra a otros de ser agentes de la CIA” y apuntó: “Cada vez queda más claro, quiénes están comprometidos con las políticas del imperialismo y, en consecuencia, se subordinan a sus instrumentos de dominación”.Agresión militar y tutelaje imperialistaDurante la rueda de prensa, Figuera recordó que el XIX Pleno analizó la nueva realidad impuesta tras la agresión militar de Estados Unidos del pasado 3 de enero, que incluyó “el secuestro ilegal de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores”, en abierta violación del derecho internacional y de la soberanía nacional.“Esta acción colocó a nuestro país en una nueva realidad que, en la práctica, ha significado que el imperialismo estadounidense y el gobierno de Donald Trump ejerzan hoy un tutelaje directo sobre el gobierno que encabeza la ciudadana Delcy Rodríguez”, afirmó.El PCV reiteró su condena a esta agresión, que costó la vida de militares venezolanos y cubanos, y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares. “Ratificamos el rechazo y la denuncia del carácter ilegal de esta acción, violadora de todas las normas internacionales y sustentada en la extraterritorialidad de leyes norteamericanas que no tienen base jurídica alguna”, señaló Figuera.Reformas legales y entrega de recursosEl secretario general del PCV alertó que las medidas adoptadas de forma acelerada por la actual administración evidencian “el carácter dependiente y subordinado del gobierno actual”, citando como ejemplo la reforma de leyes estratégicas, en particular la Ley de Hidrocarburos.“Se están eliminando principios constitucionales que reservan al Estado venezolano el ejercicio de la soberanía sobre la riqueza nacional”, denunció, al tiempo que vinculó estas reformas con la aplicación de la ley antibloqueo, a la que calificó como “una ley de asalto, saqueo y expoliación del pueblo venezolano”.Asimismo, cuestionó la creación de fideicomisos en el exterior para administrar ingresos petroleros bajo control del gobierno estadounidense. “Exigimos que se informe con claridad cuál será el mecanismo a través del cual ingresarán los recursos petroleros al país”, enfatizó.Presos políticos, salario y derechos democráticosEn el plano interno, el PCV exigió el cumplimiento de promesas gubernamentales, entre ellas la libertad plena de los presos políticos y la aprobación de una ley de amnistía. “No se puede hablar de liberaciones cuando las personas continúan sometidas a procesos judiciales que les impiden ejercer sus derechos”, afirmó Figuera.También demandó un aumento inmediato del salario mínimo, las pensiones y jubilaciones conforme a la Constitución, así como la derogación de leyes que —denunció— “son utilizadas para reprimir al pueblo”, entre ellas la ley antibloqueo, la ley contra el odio y la ley de Zonas Económicas Especiales.Finalmente, el dirigente comunista llamó a construir una amplia unidad popular para enfrentar tanto la agresión imperialista como al gobierno “subordinado y tutelado” que dirige actualmente las instituciones del Estado.“El XIX Pleno del Comité Central ratifica la necesidad de levantar una salida política popular, soberana, democrática y constitucional frente a la agresión imperialista y la subordinación de la élite gobernante”, concluyó.