Gaceta Oficial 43.287 viernes 02 de enero 2026

Gaceta Oficial 43287, viernes 2 de enero de 2026.

Official Gazette 43287, Friday, January 2, 2026.

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución que autoriza al Instituto Universitario Superior de Oriente (IUTSO), el funcionamiento de la Extensión Maturín ubicada en la Avenida La Paz N° 28, municipio Maturín, estado Monagas; gestionará en la referida extensión las siguientes carreras: 1. Idiomas, 2. Informática.

Resolución que autoriza al Instituto Universitario de Tecnología y Administración Industrial (IUTA) el funcionamiento en el estado Monagas de la Extensión Maturín, Sede: Calle Barreto con Calle Miranda, Nº 48-50; gestionará en la referida extensión las siguientes carreras: 1. Administración de Sistemas de Mantenimiento, 2. Logística Industrial, 3. Higiene y Seguridad Industrial y 4. Tecnología Instrumentista.

Resolución que aprueba al Instituto Universitario de Administración y Gerencia (IUDAG) las carreras de: 1. Informática, 2. Turismo y Gestión Hotelera y 3. Diseño Gráfico; las referidas carreras se dictarán en la sede principal ubicada en la Avenida Universidad, entre esquinas de Sociedad y San Francisco, Edificio IUDAG, parroquia Catedral, Caracas, Distrito Capital.

CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

Providencia que autoriza a las Instituciones de Educación Universitaria (IEU), la creación de las carreras que en ella se indican.

Providencia que autoriza a las Instituciones de Educación Universitaria (IEU), la creación y funcionamiento de programas de postgrados, que en ella se indican.

Providencia que autoriza a las Instituciones de Educación Universitaria (IEU), el funcionamiento de Proyectos Bajo Modalidad de Multimodalidad, que en ella se señalan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución que designa a Juan Carlos Villegas Brito, como Presidente Encargado de la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL), ente adscrito a este Ministerio.

Resolución que designa a Carmen Virginia Liendo Barandiaran, como Presidenta (E) del Centro Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación del Cacao (CENIDIC), ente adscrito a este Ministerio.

MINISTERIO PÚBLICO

Acuerdo que impone la Medalla de la Orden al Mérito Félix Mercádez Vargas, en su Única Clase y hacerle entrega del diploma correspondiente, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.