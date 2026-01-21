Familiares de presos políticos denuncian detenciones, traslados lejanos y desapariciones ante el Min-Público

21-01-26.-La indignación por las excarcelaciones “a gotas” hizo que familiares, estudiantes y activistas se congregaran frente a la sede del Ministerio Público en Caracas para exigir la liberación de todos los presos políticos.

“Basta ya de tanta mentira. ¡Jorge Rodríguez, si te paraste el 8 de enero a decir que iban a hacer excarcelaciones, sean sinceros, da tu verdad, no nos mires la cara!”, exclamó Massiel Cordones, madre del teniente José Ángel Cordones, detenido en El Rodeo I.

Cordones denunció amenazas a los familiares de los protestantes. “Sé que esto le va a traer consecuencia a mi hijo, que está en el Rodeo I, pero esto tiene que salir a la luz pública. Nos están engañando, aquí no hay 400 excarcelaciones”, expresó.

La madre, en nombre de todos los familiares de detenidos, pidió “transparencia” y “libertad plena” para los reos. “Ya estamos cansados”, apuntó. “Necesitamos que ellos no sean excarcelados, sino liberados. Libertad plena”, dijo.

“¿Saben qué les dicen a nuestros familiares cuando entramos a la visita? Díganle que se vayan, por el bien de ustedes. Yo no me voy hasta que el último preso político salga”, manifestó Cordones en la manifestación.

Detenciones y traslados

Hermelinda Espinoza, madre de una joven estudiante de 22 años que fue detenida en El Valle, Caracas, también exigió la libertad plena para ella.

Andreína fue arrestada en la plaza La Candelaria tras una simulación de compra por internet. “Mi hija, además de estudiar, vende carteras por Instagram. La Policía la contactó para decirle que necesitaban dos carteras; ella bajó inocentemente y la detuvieron como a una delincuente”, afirmó Espinoza, citada por Efecto Cocuyo.

La mujer explicó que la joven cursa estudios de inglés y de tripulante de cabina, pero ahora enfrenta cargos por incitación al odio y terrorismo, derivados de un presunto conflicto personal con una funcionaria del chavismo con quien discutió en redes sociales.

“Está totalmente deprimida; su vida cambió por completo. Siete meses presa sin ver la luz del sol resultan muy injustos para una estudiante”, manifestó la madre ante los medios de comunicación que se presentaron este 20 de enero a las afueras de la sede del Ministerio Público, en Parque Carabobo, Caracas.

La protesta también visibilizó casos recientes en los que los familiares denunciaron una interrupción total del contacto con los detenidos. Ana Ibarra, hermana de José Riera Zapata —activista del partido político Voluntad Popular, de 35 años—, relató que su familiar permanece desaparecido desde que lo detuvieron en julio de 2025.

Ella se trasladó desde el municipio Ortiz, en el estado Guárico, hasta Caracas para participar en la protesta. “Tenemos seis meses sin verlo; está prácticamente secuestrado. No tiene acceso a un abogado privado y no lo hemos podido ver en todo este tiempo”, indicó Ibarra. El detenido, psicólogo de profesión y defensor de derechos humanos, fue arrestado en la zona de Los Dos Caminos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.

Ibarra señaló que la familia presentó un recurso de habeas corpus en septiembre de 2025, el cual no ha recibido respuesta de los tribunales correspondientes.

“Mi mamá tiene 83 años, es hipertensa y sufrió un ACV. Ella pregunta mucho por su hijo, pero no le decimos nada porque podría pasarle algo grave”, explicó la familiar. A pesar de la intención de los manifestantes de ser recibidos por el titular de la acción penal, el personal de recepción procesó únicamente el documento. En las afueras, las historias de traslados a cárceles remotas y el deterioro físico de los internos marcaron la jornada de protesta.

Denuncian 200 desapariciones

Con pancartas en mano, los manifestantes reclamaron respuestas, justicia y libertad para quienes continúan injustamente detenidos. Estudiantes también se sumaron a la protesta, acompañando a los familiares en sus exigencias.

Los familiares denunciaron que han sido mantenidos en suspenso durante casi dos semanas, sin información clara sobre el paradero de numerosos detenidos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) aseguró que tiene registro de al menos 200 personas en condición de desaparición forzada.

“Venimos nuevamente al Ministerio Público a pedir respuestas por las personas detenidas que aún permanecen en desaparición forzada. Estamos hablando de al menos 200 personas”, expresaron los activistas durante la concentración.

La madre del teniente de fragata Edgar Suárez denunció que su hijo, junto a otros 15 detenidos, se encuentra en desaparición forzada desde el 3 de noviembre, cuando un grupo de 16 personas recluidas en la cárcel de Ramo Verde fue trasladado en un autobús bajo la promesa de acudir a tribunales para recibir su libertad. Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero.

“Tengo cinco meses y 18 días buscando a mi hijo”, afirmó.

Otra madre denunció la desaparición del sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana Jonathan Franco, quien permanece desaparecido desde el 31 de julio de 2025, junto a otras 11 personas. Según relató, los detenidos estaban recluidos en la sede del Sebin en El Helicoide y habrían sido trasladados a otro recinto sin notificación oficial.

“Son 32 gedeones que están desaparecidos”, señaló, en referencia a los detenidos vinculados al caso Gedeón.

Los manifestantes rechazaron las cifras oficiales sobre liberaciones. “Se maneja una cifra oficial de 400 excarcelaciones. Esas excarcelaciones no son reales. Todos los familiares llevamos un conteo y las cifras no nos dan”, denunciaron.