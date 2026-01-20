Movilnet garantiza la conectividad en la FISS 2026

20 de enero de 2026.-La operadora Movilnet dice presente en la Feria Internacional de San Sebastián (FISS) 2026, estado Táchira, asegurando una experiencia de conexión de calidad para todos sus clientes, informó Prensa Movilnet.

Con el objetivo de garantizar la cobertura durante la feria, la empresa optimizó la radiobase de Pueblo Nuevo, además, trasladó hasta el lugar una radiobase móvil e instaló en su stand la radiobase interna San Sebastián.

Estas acciones permiten brindar conectividad tanto en el Complejo Ferial como en el Parque de Exposiciones Don Jorge Villamizar, asegurando que visitantes y expositores disfruten de una experiencia tecnológica de altura.

Además, la empresa de telecomunicaciones cuenta con dos stands ubicados en el Pabellón Venezuela de la ExpoTáchira 2026 y en la Feria Agropecuaria Asogata, en el Parque de Exposición Don Jorge Villamizar, donde los asistentes podrán adquirir el Plan de Datos Ilimitados, que les permitirá disfrutar de 700 minutos en llamadas, 1200 SMS y navegar sin límites, mientras que las empresas y los emprendedores tendrán a su disposición el Plan Ilimitado Empresarial.

La feria estará abierta hasta el 1ero. de febrero, desde las 11:00 am hasta las 10:00 pm.

Movilnet fortalece su conexión con la cultura y su compromiso de conectar a los venezolanos.