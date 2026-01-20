Venezuela lanza campaña en defensa de su territorio tras difusión de mapa alterado

Mapa de Venezuela

20 de enero de 2026.- El Gobierno Nacional reafirmó este martes que la República es y seguirá siendo la República Bolivariana de Venezuela, en respuesta a la circulación de un mapa manipulado con inteligencia artificial publicado en redes sociales por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que Venezuela, Groenlandia y Canadá aparecen representados como territorios estadounidenses.



Ante esta situación, el Estado venezolano convocó a la ciudadanía a participar en una acción simbólica de unidad para defender la integridad territorial y contrarrestar la desinformación.



La iniciativa consiste en colocar el mapa oficial de Venezuela -con sus ocho estrellas y la Guayana Esequiba- en historias y perfiles de redes sociales, acompañado de la frase: "Unión perfecta por Venezuela Toda".



El Gobierno subrayó que la fotografía original corresponde a un encuentro realizado en agosto de 2025 en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde participaron dirigentes de la Unión Europea, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el primer ministro británico, Keir Starmer, sin relación alguna con la imagen alterada que circula en plataformas digitales.