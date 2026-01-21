EEUU: Avión presidencial AF1 con Donald Trump a bordo da vuelta en U a Washington debido a un problema eléctrico menor, dice la Casa Blanca

21 de enero de 2026 — El Air Force One regresó a la Base Conjunta Andrews el martes poco después de despegar hacia Davos, Suiza, debido a un problema eléctrico, informó NewsNation-

“Tras el despegue, la tripulación del AF1 identificó un problema eléctrico menor y, por precaución, estamos regresando, aterrizando en la Base Conjunta Andrews y embarcando en una nueva aeronave”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El Air Force One despegó de Andrews poco antes de las 22:00 ET, mientras el presidente Trump y varios miembros de su gabinete se dirigían a Suiza para el Foro Económico Mundial.