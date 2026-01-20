Gobierno proyectó aumento del 30% en la producción de oro para la generación de divisas en Venezuela

Delcy Rodríguez destacó que la productividad se desarrolla bajo un esquema de control soberano

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció la ejecución de un plan estratégico que busca incrementar la producción de oro y minerales críticos en un 30% durante el presente año.

Esta proyección tiene como objetivo principal fortalecer las reservas internacionales e incentivar la generación de divisas, fundamentales para el desarrollo de los motores económicos de la nación.

"Lo que en el pasado eran las riquezas para las oligarquías, hoy es riqueza para el pueblo venezolano", dijo la mandataria ecargada, en cadena nacional.

Rodríguez destacó que este aumento en la productividad se desarrolla bajo un esquema de control soberano, asegurando que las riquezas del suelo patrio se traduzcan directamente en inversión social.

En este sentido, puntualizó que los recursos minerales están destinados exclusivamente al bienestar del pueblo venezolano, cerrando el paso a intereses externos que pretendan vulnerar la soberanía económica.

Con este plan, el Gobierno nacional busca consolidar la minería estratégica como una fuente de ingresos estable y transparente frente a los desafíos del mercado internacional.