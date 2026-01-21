El primer ministro de Groenlandia le dice a su pueblo que se preparen para la posibilidad de una invasión militar

Una medida extraordinaria para un territorio más conocido en los modelos de riesgo globales por el hielo, las tormentas y la lejanía logística que por sus arriesgadas políticas geopolíticas.

21 de enero de 2026.- "No es probable que se produzca un conflicto militar, pero no se puede descartar", declaró el primer ministro Jens-Frederik Nielsen en una conferencia de prensa en Nuuk, informó insurancebusinessmag.com

Según Financial Review, el gobierno de Groenlandia, afirmó, establecerá un grupo de trabajo que incluirá a las autoridades locales pertinentes y emitirá directrices públicas actualizadas; las autoridades planean recomendar que los hogares tengan a mano alimentos para al menos cinco días.

Para los profesionales de seguros, el mensaje no se refiere tanto a un combate inminente como a un cambio en las hipótesis de partida del sector público.

Cuando un gobierno pide a los ciudadanos que acumulen productos básicos, también reconoce implícitamente posibles interrupciones a corto plazo en la infraestructura, el transporte y los servicios esenciales; condiciones que pueden repercutir en las coberturas de propiedad, marítimas, aeronáuticas, de crédito comercial y de riesgo político.

Un impulso de preparación en medio de una creciente retórica El Sr. Nielsen describió los preparativos como una prudente planificación de contingencia, aun cuando enfatizó que el escenario sigue siendo improbable.

Estos comentarios se producen mientras el presidente Donald Trump continúa hablando sobre la posibilidad de tomar Groenlandia, citando consideraciones de seguridad.

En un intercambio de prensa reportado por The Guardian, el Sr. Trump argumentó que "la necesitamos [Groenlandia] por motivos de seguridad, la necesitamos para la seguridad nacional e incluso para la seguridad mundial", al tiempo que insistió en que "la OTAN estará muy contenta". Añadió: "Algo va a suceder que será muy bueno para todos".

Dinamarca, que supervisa la defensa y la política exterior de Groenlandia mientras que Groenlandia gestiona la mayoría de los asuntos internos, ha tomado medidas visibles para reforzar su posición en el Ártico.

Bloomberg informó que Dinamarca ha desplegado tropas adicionales en Groenlandia para reforzar la defensa del Ártico y está ampliando los ejercicios militares en el marco de la Operación Arctic Endurance, posiblemente durante todo el año.