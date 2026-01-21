Plataforma de Izquierda Unida de los EEUU enfrenta a la barbarie trumpiana. ¡Fuera de Venezuela y ICE fuera de nuestras comunidades!

21-01-26.-Esta declaración es de la Plataforma de Izquierda Unida (ULP), una iniciativa de un grupo de organizaciones socialistas revolucionarias e independientes para buscar activamente oportunidades de trabajo conjunto, dado el asalto autoritario sin precedentes que enfrentan la izquierda, las comunidades oprimidas y la clase obrera en su conjunto en los EE.UU. e internacionalmente. La ULP está unida por un compromiso con la independencia política, un enfoque estratégico en la lucha social y la acción de masas, y la organización democrática en todos sus esfuerzos. Las organizaciones de la ULP son International Marxist Humanist Organization, Socialist Horizon, Solidarity, Tempest Collective y Workers Voice.

La Plataforma de Izquierda Unida expresa su absoluta solidaridad con la heroica resistencia del pueblo de Minnesota a la guerra del Estado de EE.UU. contra sus ciudadanos y no ciudadanos por igual. Hacemos un llamamiento a los pueblos de todo el mundo a unirse a la resistencia donde quiera que estén y como puedan.

En las Ciudades Gemelas, un agente del ICE asesinó a Renee Good por protestar contra las deportaciones del ICE. Otro agente del ICE disparó a un inmigrante venezolano en la pierna cuando intentaba detenerlo. Desde el año pasado, 36 personas han muerto a manos del ICE, cuatro de ellas desde el 1 de enero.

Grupos religiosos, sindicatos y organizaciones comunitarias se han organizado contra la ocupación del ICE. Han llamado a los trabajadores a quedarse en casa, a los estudiantes a faltar a la escuela, y a los consumidores a permanecer fuera de las tiendas este viernes, 23 de enero, para protestar contra los ataques del ICE en la ciudad. La ULP apoya este llamamiento a la acción.

Los recientes acontecimientos consecutivos en Venezuela y Minneapolis nos muestran que el régimen de Trump está comprometido a librar una guerra imperial en el extranjero y una guerra interna en casa.

Antes de iniciar su asalto a Minneapolis, Estados Unidos invadió ilegalmente Venezuela y secuestró a su Presidente, Nicolás Maduuro. Mató al menos a 80 personas durante la invasión. También desde principios de este año, la administración de Trump ha solicitado un presupuesto militar de 1,5 billones de dólares, lo que lo convierte de lejos en la mayor cantidad de dinero destinada a matar en la historia de la humanidad. El año pasado, el «One Big Beautiful Bill» de Trump aumentó el presupuesto para el ICE más de cuatro veces, de 8 mil millones a 170 mil millones en cuatro años.

La guerra en el exterior y la guerra en el interior son signos del capitalismo estadounidense en crisis. Incapaz de restablecer sus beneficios o su hegemonía en un mundo multipolar, un imperio estadounidense en declive ha recurrido a lo que el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Steven Miller, describe como «fuerza… y poder». La violencia estatal contra el pueblo de Venezuela, la toma militarizada de la extracción de petróleo y recursos, y los ejércitos de ocupación de la ICE que asesinan a ciudadanos estadounidenses por protestar contra un Estado capitalista impopular y en quiebra son dos caras de la misma moneda. Ni el orden tradicional «basado en reglas» del derecho internacional ni la democracia burguesa son ya convenientes para la clase dominante estadounidense. La cuestión para el régimen de Trump no es «balas o mantequilla». La cuestión es cuántas balas y cuántos soldados se necesitan para dispararlas.

Esta guerra de dos frentes es también un intento de eliminar toda oposición al régimen actual. Destruir los derechos civiles de los inmigrantes y los manifestantes es un paso hacia la destrucción de los derechos de todos. En el primer año de Trump como presidente, el porcentaje de detenciones de personas sin antecedentes penales se ha multiplicado por 2.450. J.D. Vance declaró «inmunidad total» para el asesino de Renee Good incluso antes de que comenzara una investigación. El Estado ahora se reserva el derecho de definir todas las formas de desobediencia civil contra ICE como «terrorismo doméstico.»

La Plataforma de Izquierda Unida cree que la batalla contra el imperialismo estadounidense y la batalla contra el ICE deben convertirse en una sola batalla. Para prepararse para reconquistar América Latina, las fuerzas de MAGA creen que deben aplastar los derechos civiles y humanos básicos de los trabajadores, tanto inmigrantes como nativos, aquí en casa. Seremos más fuertes si unimos en una fuerza imparable a todos los que en el mundo están sometidos al terror de Estado estadounidense.

Esto es especialmente cierto ya que el Partido Demócrata se niega a convertirse en una fuerza opositora a las aspiraciones autoritarias del régimen…. Ahora más que nunca necesitamos un movimiento obrero independiente que sea un freno a la barbarie trumpiana.

El martes 27 de enero a las 8 p.m. EST/7 p.m. CST/5 p.m. PST la Plataforma de Izquierda Unida organizará una reunión virtual nacional «EE.UU. fuera de Venezuela/ICE fuera de nuestras comunidades» con ponentes de Venezuela y de la Plataforma de Izquierda Unida.