Saime realizará jornada de cedulación del 20 al 23 de enero sin cita

20 de enero de 2026.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció el inicio de una jornada de cedulación sin cita dirigida a ciudadanos mayores de 18 años que requieran renovar su documento de identidad.
A través de su cuenta oficial en Instagram, el ente informó que también se llevará a cabo la verificación de datos para ciudadanos venezolanos (por nacimiento o naturalización) cuyo número de cédula sea igual o superior a los 22 millones.
Detalles de la atención:
Horario: Todas las oficinas del Saime a nivel nacional atenderán desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Retiro de documentos: Aquellos ciudadanos que hayan renovado su cédula recientemente dispondrán de un plazo máximo de seis meses para retirarla en la oficina donde realizaron el trámite.