Cae el dólar en Venezuela y se estabiliza el bolívar tras ventas petroleras a Estados Unidos

En Venezuela en los primeros días del año y tras la incursión militar estadounidense en el mercado paralelo se llegó a vender el dólar a 850 bolívares. Sin embargo, hoy luego del anuncio de inyección de divisas provenientes del sector petrolero esta cotización apenas se inicia en 415 bolívares mientras que la tasa oficial se ubica en 344 bolívares por dólar.

En la calle se siente la expectativa. Algunos productos han comenzado a bajar de precio y los venezolanos rezan porque llegue la estabilización cambiaria y económica.

El comerciante Víctor Fernández asegura: "he hecho mercado por lo menos el tema de carne ha bajado bastante, las chucherías por lo menos en mi caso tengo un quiosco eso si subió, no he visto mucha diferencia. Yo creo que mejoraría un poco (el poder adquisitivo) porque el dinero rendiría un poco más".

A esta baja se ha llegado luego que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara que los recursos provenientes de la venta petrolera del acuerdo con Estados Unidos se inyectarán al sector productivo y bancario. "Llegarán a través del banco central de Venezuela, llegarán a la banca privada para el mecanismo del mercado cambiario", dijo.

Rodríguez llamó al manejo eficiente de las divisas y a la sustitución de importaciones. Para los analistas existe un proceso de apertura económica primera misión estabilizar la moneda.

Para el economista y analista político, Tomás Socias, "se habla de la posibilidad de que pase el dólar a 450 o se deje, estamos hablando de días de algunas semanas, libre el cambio en general porque está suficientemente estabilizado".

A este equilibrio se le llegaría con la inyección de recursos "para estabilizarlo se cuenta con los primeros 250 de los 500 millones de dólares que han ingresado al país a través de un fondo que se ha creado para ello", explica Socias.

Se habla de retomar la venta de divisas para el ciudadano común a través de la banca privada y casas de cambio lo que también obligaría a la baja del mercado paralelo. Por lo pronto los analistas calculan que Venezuela tendrá ingresos de al menos quince mil millones de dólares en el primer semestre del año.

En medio de cambios políticos el venezolano aspira que haya estabilidad económica y que si bien se está dando la baja en la cotización del dólar también se traduzca en un aumento salarial.