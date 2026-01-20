Presidenta (E) anunció designaciones en Salud e Inversión Productiva

Nuramy Josefa Gutiérrez González, nueva ministra del Poder Popular para la Salud

20 de enero de 2026.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, continúa realizando cambios en el tren ministerial. En esta oportunidad, anunció la designación de la Dra. Nuramy Josefa Gutiérrez González como nueva ministra para la Salud y el nombramiento de Calixto Ortega Sánchez como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (Ciip).



La Dra. Nuramy Gutiérrez es una profesional venezolana con una trayectoria dedicada al sector sanitario. De ahora en adelante, asumirá el compromiso de profundizar las políticas de atención y protección en beneficio del pueblo venezolano, informó Rodríguez a través de su canal de Telegram.



La mandataria expresó su gratitud a la Dra. Magaly Gutiérrez por su labor en el área de la salud, ratificando que continuará al frente de la presidencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).



En ese mismo orden, mencionó que la designación de Calixto Ortega como presidente del CIIP permitirá continuar con la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo nacional, en esta etapa de recuperación económica.



«Le brindamos todo nuestro respaldo en favor del bienestar y la prosperidad de Venezuela», afirmó la presidenta encargada, al tiempo que agradeció a Alex Saab por su compromiso y gran trabajo al frente de dicha institución.



Rodríguez destacó que estas nuevas designaciones son claves para continuar impulsando las políticas de bienestar y desarrollo económico del país.