Minería se consolida como eje estratégico en la recuperación y generación de divisas

Así lo destacó la Presidenta Encargada. Enfatizó que los logros actuales son el resultado de un «trabajo conjunto y el esfuerzo de Venezuela por la recuperación y la estabilidad económica»

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó este lunes 19 de enero el avance del sector minero como pieza fundamental del nuevo modelo productivo, señalando que el país atraviesa un «proceso paulatino de recuperación y crecimiento de la minería en Venezuela». Indicó que se ha convertido en el componente más relevante para el incremento del Producto Interno Bruto (PIB), situándose inmediatamente después de la industria de los hidrocarburos en la jerarquía económica nacional.

Durante una reunión de trabajo del Motor Minería y de las Industrias Básicas enfatizó que los logros actuales son el resultado de un «trabajo conjunto y el esfuerzo de Venezuela por la recuperación y la estabilidad económica». En este sentido resaltó la vigencia de los planes operativos diseñados el año pasado junto con el presidente constitucional, Nicolás Maduro, los cuales incluyen una estrategia específica para el incremento de la producción de hierro, bauxita y un "Plan Oro» destinado a fortalecer la base industrial del país.

La Presidenta Encargada subrayó que el desarrollo de estos minerales estratégicos tiene como objetivo central la generación de divisas, permitiendo una mayor independencia financiera en el escenario internacional.

Acompañada por los ministros del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva; del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Juan Escalona; para la Comunicación y la Información, Miguel Pérez Pirela, y el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, reivindicó el carácter social de la actividad minera bajo la actual gestión, asegurando que los beneficios obtenidos se revierten directamente en la población.