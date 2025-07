Chevron compró la compañía energética Hess y podrá explotar controvertido pozo en Guyana

Credito: Web

21-07-25.-Chevron completó su compra de la compañía energética estadounidense Hess Corporation por unos 60.000 millones de dólares -incluyendo deuda-, tras ganar una disputa legal contra su competidor ExxonMobil por activos petroleros en Guyana, que ahora podrá explotar.



La adquisición del grupo Hess se ha finalizado «tras cumplir con todas las condiciones necesarias, incluido el arbitraje favorable respecto al activo de Hess frente a las costas de Guyana», indicó Chevron en un comunicado.



El gigante petrolero había anunciado a finales de 2023 la compra de Hess por 53.000 millones de dólares, motivado especialmente por su participación en el inmenso yacimiento en disputa costa afuera Stabroek en Guyana. Este nuevo El Dorado de la explotación petrolera pertenecía a ExxonMobil (45%), a la empresa china Cnooc (25%) y a Hess (30%).



Cada uno podía rechazar la adquisición del yacimiento por parte de un tercero, argumento utilizado por ExxonMobil para oponerse a las intenciones de Chevron.



– Arbitraje –



Su disputa fue objeto de un largo procedimiento de arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), que acaba de decidir a favor de Chevron.



ExxonMobil discrepó con la interpretación del panel de la ICC, aunque la acató.



«No estamos de acuerdo con la interpretación del panel de la ICC pero respetamos el proceso de arbitraje y resolución de disputas», señaló a la AFP un portavoz de ExxonMobil.



«Dada la importante valorización que hemos creado en el desarrollo de los recursos en Guyana, creemos que teníamos un deber claro de ejercer nuestros derechos de preferencia», continuó, y subrayó que se trataba de proteger las grandes inversiones realizadas «en un momento en que nadie sabía el éxito que alcanzaría esta iniciativa».



El yacimiento, considerado como el mayor descubrimiento en diez años y que contiene más de 11.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, pertenece ahora a ExxonMobil (45%), Cnooc (25%) y Chevron (30%).



«Damos la bienvenida a Chevron al proyecto y esperamos continuar con el desempeño líder en la industria y la creación de valor en Guyana para todas las partes involucradas», dijo el portavoz de ExxonMobil.



En febrero del año pasado, Chevron advirtió que podría no adquirir Hess si el control de ese activo petrolero clave era impugnado con éxito.



Para los analistas de TD Cowen, la decisión del arbitraje «elimina un riesgo estratégico importante» para las «perspectivas de crecimiento (de Chevron) hasta los años 2030».



– Reconciliación –



Chevron y ExxonMobil «deben ahora dejar atrás esta disputa legal como socios en Guyana», destacó por su parte Stewart Glickman, analista de CFRA Research.



«Consideramos este proyecto transformador como un motor de crecimiento significativo de la producción para, al menos, los próximos tres a cinco años», agregó.



En relación con la integración de Hess, Chevron indicó el viernes que emitirá aproximadamente 301 millones de acciones para intercambiarlas con los accionistas de Hess, a razón de 1,0250 acciones de Chevron por cada acción de Hess.



Esta absorción debería resultar positiva en el flujo de caja por acción a partir de 2025 y se espera que genere mil millones de dólares en sinergias de costos, en base anual, para fines del año.



El presupuesto de inversión disponible para Chevron dentro de su nuevo perímetro debería situarse entre 19.000 millones y 22.000 millones de dólares.



Sin embargo, para TD Cowen, la operación no debería ser positiva en el flujo de caja en 2026 y «no está claro para 2027».



Según estos analistas, las actividades en la cuenca de Bakken, en el norte de Estados Unidos, rica en petróleo y en gas de esquisto, podrían ser vendidas por ser consideradas no prioritarias. Chord Energy y Devon Energy estarían entonces a la cabeza como posibles compradores, destacaron.



La finalización de la adquisición de Hess por parte de Chevron ocurre un día después de buenas noticias para ambos: la anulación por parte de la comisión reguladora de la competencia estadounidense (FTC) de las restricciones vinculadas a su autorización para la operación.



Inicialmente había prohibido a John Hess, director del grupo homónimo, formar parte del consejo de administración del nuevo Chevron. Ahora podrá sentarse a la mesa, siempre que los demás administradores lo acepten.



La FTC también anuló el jueves condiciones similares impuestas a ExxonMobil para su adquisición de Pioneer Natural Resources, cuyo fundador y director Scott Sheffield había sido vetado para ingresar al consejo de su comprador.



Esta compra, anunciada en octubre de 2023 por 63.000 millones de dólares, se finalizó en mayo de 2024.



Cabe mencionar que el bloque petrolero en litigio se encuentra en una zona que Venezuela disputa a Guyana, por ser las aguas territoriales del Esequibo.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)