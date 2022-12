Zulia: Las colas de la gasolina vuelven a ser protagonistas en las calles de Maracaibo

12-12-22.-Este lunes, 12 de diciembre, se realizó un recorrido por las calles de la ciudad. Las kilométricas colas de vehículos continúan en las estaciones de servicios, las cuales regresaron tras la falta de producción de las refinerías.Luego que disminuyeron este año por la importación del petróleo iraní, que de cierta manera ayudó a paliar el problema, no lo erradicó, y ésta es la mayor prueba de que la falta de combustible no ha sido solucionado.«Desde hace varios días vengo a surtir gasolina y me toca hacer la cola, aunque el proceso es rápido siempre se pierde tiempo», expresó una de las personas que se encontraba en una estación de servicio al norte de la ciudad.«Aunque dicen que las refinerías ya están operando seguimos haciendo colas para poder surtir el combustible y sucede justo en tiempo de Navidad, esto es una pesadilla», manifestó otra conductora mientras esperaba su turno.El tema de escasez de carburante, sin duda alguna, llena de preocupación a los zulianos, porque la entidad ha sido una de las más golpeadas y los ciudadanos temen que otra vez tengan que pasar hasta tres días en una fila para surtir combustible.