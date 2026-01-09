(VIDEO) El mensaje de Delcy Rodríguez al pueblo estadounidense

"El pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear", enfatizó.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dirigió un mensaje al pueblo estadounidense. "Le hablo al pueblo de los Estados Unidos. El pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear", subrayó.

"Decía yo ayer que ha pasado a ser una mancha en nuestras relaciones y en nuestra historia", declaró en referencia a la agresión militar por parte de Washington y el secuestro de Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores.

Rodríguez abogó por que sea la diplomacia bolivariana la que dé lecciones de paz. "Que sean nuestra diplomacia bolivariana y las lecciones que dejó nuestro Padre Libertador, héroe de esta patria, héroe de la patria grande, quien dejó doctrinas en derechos humanos, quien dejó lecciones y legados universales en el derecho humanitario de guerra, quien dejó doctrina militar para nuestro Ejército libertador", expresó.

La presidenta encargada recordó que Simón Bolívar nunca enseñó al pueblo a ser guerreristas ni a usar la supremacía para humillar a nadie.

Agresión contra Venezuela y secuestro de Maduro